Гастроли украинских артистов в РФ: Бородянский объяснил, в чем опасность

Из Украины все еще продолжают ездить артисты в Россию и давать концерты

Фото: facebook.com/MKMSUkraine

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает неправильным "наказывать" украинских гастролеров за выступления в России, но и не поддерживает такие действия артистов.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Он объяснил, в чем проблема выступлений украинских артистов в России.

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера – является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Она сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и прочее – это сложный вопрос, потому что запрещать – это неправильно, я считаю", – сказал Бородянский.

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Также он считает неправильным, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский собрался в Россию, где будет читать лекции.

"Я сказал: я считаю, что это неправильно. Я категорически против такого нормирования отношений с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным – у меня сейчас нет ответа быстрого … Вопросом гастролей наших артистов за рубежом я не занимался. И у меня сейчас нет обстоятельного ответа, что надо с этим делать. Но у меня есть оценка, что это неправильно. И здесь не сработали этические нормы. Мы разрабатываем элементы, и мы предложим обществу эти элементы", – подчеркнул министр.

Бородянский добавил, что не в восторге от идеи дополнительного налога с артистов за выступления в России, поскольку "это значит, что можно откупиться".

Как сообщали новости "Сегодня", Нацсовет предложил решение для гастролеров из Украины в России. Регулятор считает, что для наказания украинских артистов за подработку в России Верховная Рада должна принять соответствующий закон, чтоб против них ввести определенные санкции.

Напомним, 5 октября 2017 года Рада приняла закон о выступлениях российских артистов в Украине. Депутаты объяснили правила российским гастролерам для выступлений в Украине. Теперь их концертная деятельность будет согласовываться с СБУ.

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