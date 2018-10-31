Газ станет дороже, Украина поднялась в рейтинге Doing Business: итоги дня

Общество

21 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

На общую сумму 4,2 млн грн провели перерасчеты в пользу потребителей в Киеве в сентябре управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда за предоставленные услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, сообщила КГГА. Главными основаниями для проведения перерасчетов стало непредоставление услуг:

по уборке придомовой территории (518 451 грн);

по уборке лестничных клеток (675 506 грн);

по техническому обслуживанию лифтов (512 714 грн);

по обслуживанию систем диспетчеризации (351 094 грн);

по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной автоматики и дымоудаления (114 104 грн);

по поливу дворов, клумб и газонов (1 914 263 грн);

по освещению мест общего пользования(6 658 грн);

по энергоснабжению лифтов (99 765 грн).

Не опустилась ниже 12,2 градусов в ночь на 30 октября температура в Киеве. Это произошло во второй раз за последние 137 лет, повторилось прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года.

141 181 человек составило количество украинцев, приезжающих в Грузию, в январе-сентябре 2018 года, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Украина остается в числе 10 стран, откуда в Грузию приезжает наибольшее количество визитеров.В посольстве Грузии отметили значительный рост количества визитеров из Кореи (134%), Китая (90%), Германии (52%), Беларуси (46%), Кувейта (36%), Израиля (35%), Польши (31%), России (23%), Казахстана (21%), Турции (17%).

Около 70 тыс. украинских туристов посетят Таиланд по итогам 2018 года.В 2017 году эту страну посетили 61 тыс. украинцев, таким образом, Украина заняла второе место в Центральной и Восточной Европе после Польши по количеству туристов, которые посетили Таиланд.

С 1 ноября в муниципальном транспорте Киева вводится в тестовом режиме единый электронный билет для оплаты проезда.Около 1000 единиц общественного транспорта оснащены соответствующими устройствами.

Президент Петр Порошенко подписал закон "Маски-шоу стоп"-2. Он облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования, которое впоследствии было отменено судом.

Экономика

Укрепил на 4 копейки до 28,12 гривен за доллар национальную валюту Национальный банкна 1 ноябряпо сравнению с предыдущим банковским днем, 31 октября.

Поднялась на пять позиций Украина в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

8 548,92 грн за тыс. кубов будет составлять полная цена на газ для населения с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. До этого цена газа для населения составляла 7200 грн. Она действовала с 1 мая 2016 года.Конечная цена газа предприятий ТКЭ будет 8 361,85 грн.

57,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 13,3 млн га (90% прогноза) намолотила Украина по состоянию на 30 октября. Средняя урожайность составила 43,1 ц/га.

Выкопано 10,2 млн тонн сахарной свеклы с площади 211 тыс. га (76%) при урожайности 486 ц/гапо состоянию на 30 октября.

6 млрд 781,397 млн куб. м природного газа импортировала Украина в январе-августе на общую сумму 1 млрд 932,013 млн долл., свидетельствуют данные Государственной службы статистики.Средняя цена импортированного страной газа в августе-2018 составила 293,9 долл. за 1 тыс. куб. м против 309,1 долл. в июле, 267,4 – июне, 263,5 – мае, 310,8 – апреле, 278,7 – марте, 261,1 – феврале и 279,4 – январе.

На общую сумму 307 млн 30,5 тыс. долл. Украина в январе-августе 2018 года приобрела ядерное топливо, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.Доля закупок у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 67,8%, у Westinghouse (Швеция) – 32,2%.

Введет масштабный мониторинг лицензиатов в сфере переработки бытовых отходов Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила глава комиссии Оксана Кривенко: "Теперь по каждому лицензиату систематически будем получать подробную информацию, включая характеристики переработки отходов и их калорийность. Наша цель – сбалансировать тариф и качество услуг с соблюдением экологических стандартов".

Сократилась до 54,31% с 55,03% месяцем ранее доля неработающих кредитов в украинской банковской системе за сентябрь. При этом объем таких кредитов на начало октября вырос до 662,8 млрдгрн с 655,9 млрд на начало сентября.

Выросли на 1% активы работающих банков Украины за сентябрь – до 1,355 трлн грн. С начала года эти активы на 1,6%.

Мир

360 украинских предприятий и не менее 50 физических лиц правительство РФ включило в проект постановления, которое введет в действие санкции России относительно ряда украинских компаний и физических лиц в ответ на антироссийские санкции, введенные Украиной.

Не нашел страховщика запуска спутника системы ГЛОНАСС ракетой "Союз" Роскосмос. Компании не стали подавать заявки на участие в конкурсе. Запуск запланирован на 3 ноября. За страховку Роскосмос готов был заплатить около 180 млн рублей.

Вырос на 0,2% в третьем квартале 2018 года сезонно скорректированный ВВП 19 стран Еврозоны, а у 28 стран Евросоюза он увеличился на 0,3%. Такие данные приводит Евростат. В сравнении с третьим кварталом 2017 года, прирост составил 1,7% и 1,9% соответственно.Экономический рост в еврозоне в III квартале замедлился до минимума за четыре года.

Сократилось с 376 до 375 млн число активных пользователей Facebook в европейском сегменте за минувший квартал.Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.В то же время в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти. Как следует из опубликованной 30 октября отчетности, общий объем выручки за указанный период по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году вырос на 33%, или на 13,7 млрд долл. Это – минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.Прибыль выросла на 9%, достигнув 1,34 млрд долл.

Выделило 40 млн долл. правительство США Центру глобального взаимодействия на поддержку инициатив по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами.Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию.