Газета "Сегодня" удерживает лидерство среди всех печатных изданий

Аудитория одного номера газеты "Сегодня" составляет более 600 тысяч читателей

Фото: Сегодня

Газета "Сегодня" удерживает лидерство среди всех печатных изданий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ea2/a62/5c7ea2a62ce01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ea2/a62/5c7ea2a62ce01.jpg 2019-03-05T18:26:00+02:00 Украина Аудитория одного номера газеты «Сегодня» составляет более 600 тысяч читателей

Всеукраинская ежедневная общественно-политическая газета "Сегодня" удерживает лидерство и является изданием №1 среди всех печатных изданий в Украине. По данным исследовательской компании Kantar TNS в Украине, согласно исследованию MMI 2018.3 + 2018.4 (слитные волны за 3-4 кварталы 2018), аудитория одного номера газеты "Сегодня" составляет 602,37 тыс. читателей.

"Сегодня есть большой спрос на настоящую взвешенную журналистику, – говорит главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук. – Люди хотят чувствовать себя безопасно в своей стране, получать от информации поддержку в своей жизни, подсказки и утешение. Именно на это направлена ​​газета "Сегодня". Мы благодарны читателям, что любят нас, что находят возможность каждое утро покупать издание, начинают день нашими новостями, а заканчивают, читая наши репортажи и интервью".

Напомним, что в конце декабря 2018 бренду "Сегодня" исполнился 21 год. Журналисты поделились секретами своей работы.

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