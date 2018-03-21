Газета "Сегодня" запустила проект с технологией дополненной реальности

Газета "Сегодня" начала использовать технологию дополненной реальности. Первый такой номер вышел 16 марта. Об этом рассказала главный редактор газеты Ольга Гук.

"Технологии не стоят на месте, и каждый новый день преподносит нам новые увлекательные сюрпризы и открытия. Все, что нам остается — это успевать за развитием этих технологий, если мы не хотим плестись в хвосте прогресса. Особенно важно — воспитывать детей, опираясь на последние достижения науки, чтобы развивать в них интерес к учебе и познанию нового. Газета "Сегодня" идет в ногу с прогрессом, и стремится знакомить читателей с новейшими техническими достижениями человечества. Именно поэтому, совместно с компанией Live Animation, мы запускаем новый образовательный проект, который поможет детям познакомиться с окружающим миром с помощью технологий дополненной реальности", – рассказала она.

По словам Ольги Гук, все, что нужно сделать читателям — это, следуя несложной инструкции, скачать на телефон бесплатное приложение, а потом навести камеру на страницу газеты – "и наблюдать, как на ваших глазах кружатся планеты, резвятся веселые монстрики, а роботы отстреливаются от врагов".

Проект начинается циклом "Ожившие планеты". Ищите новую планету в газете "Сегодня" каждую пятницу.