Газета "Сегодня" запустила проект с технологией дополненной реальности
Каждую пятницу в номере будет новый сюрприз для читателей
Газета "Сегодня" начала использовать технологию дополненной реальности. Первый такой номер вышел 16 марта. Об этом рассказала главный редактор газеты Ольга Гук.
"Технологии не стоят на месте, и каждый новый день преподносит нам новые увлекательные сюрпризы и открытия. Все, что нам остается — это успевать за развитием этих технологий, если мы не хотим плестись в хвосте прогресса. Особенно важно — воспитывать детей, опираясь на последние достижения науки, чтобы развивать в них интерес к учебе и познанию нового. Газета "Сегодня" идет в ногу с прогрессом, и стремится знакомить читателей с новейшими техническими достижениями человечества. Именно поэтому, совместно с компанией Live Animation, мы запускаем новый образовательный проект, который поможет детям познакомиться с окружающим миром с помощью технологий дополненной реальности", – рассказала она.
По словам Ольги Гук, все, что нужно сделать читателям — это, следуя несложной инструкции, скачать на телефон бесплатное приложение, а потом навести камеру на страницу газеты – "и наблюдать, как на ваших глазах кружатся планеты, резвятся веселые монстрики, а роботы отстреливаются от врагов".
Проект начинается циклом "Ожившие планеты". Ищите новую планету в газете "Сегодня" каждую пятницу.
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