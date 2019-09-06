Газовики готовы обеспечить энергонезависимость Украины

Новое правительство анонсировало обновление стратегии добычи отечественного голубого топлива. Говорят: украинские недра — источник энергетической независимости страны, нужно только умеренно их использовать. "Сегодня" изучали – что нужно для перехода с импортного топлива исключительно на отечественное.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на одной из десятков газодобывающих скважин в Полтавской области. Здесь, на глубине сотен метров под землей — украинское голубое топливо.

Наши специалисты качают 21 млрд. кубометров газа в год. По итогам 2018 года Украина добыла вдвое больше собственного горючего, чем купила за рубежом. Газовики говорят: наращивают собственные объемы стабильно, но – недостаточно быстро.

"В прошлом году в Украине было заложено около 150 новых газовых скважин. В этом году мы ожидаем, что этот показатель будет на том же уровне. Можно ожидать, что к концу года добыча украинского газа увеличится на 2-4%. Это не то, на что может рассчитывать отрасль", – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Газ есть, но чтобы его добывать больше, говорят в Ассоциации газодобывающих компаний, следует менять технические регламенты, подзаконные акты и реформировать государственную службу геологии и недр.

Новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Украины уже в первом своем интервью заявил, что правительство вот-вот представит новую программу действий.

"Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена. Добыча собственного газа — это приоритет, мы не используем потенциал. У нас где-то 1-2% добывается от запасов газа, тогда как общемировой тренд – 4-5%", – говорит министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Украинский газ залегает на глубине от трех километров. Но наиболее перспективные залежи — на больших глубинах, свыше 5-6 километров. Для его добычи необходимо современное дорогостоящее оборудование. Отечественным компаниям, чтобы добывать газ и приближать Украину к энергонезависимости, приходится тратить много денег на внедрение новых технологий.

"За пять лет ДТЭК Нефтегаз инвестировал в украинскую газодобычу более десяти миллиардов гривен, что является безусловно весомым вкладом в развитие газодобывающей отрасли. Системные инвестиции позволяют нам уверенно реализовывать новые масштабные проекты бурения скважин. И даже сегодня, в условиях снижения цены газа, мы не сокращаем инвестиций в глубокое бурение, понимая, что каждая новая скважина — это очередной шаг к увеличению газодобычи в Украине и достижению энергетической независимости", – заявил генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

В эти выходные газовики будут отмечать профессиональный праздник — день работника нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. За поддержкой отрасли профильное министерство собирается обращаться и в парламент – с новыми проектами законов, чтобы реформы дальше активно улучшали отрасль, которая непосредственно влияет на экономику страны.

Как сообщалось, Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По словам главы правительства Владимира Гройсмана, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.

Напомним, скважину, о которой говорилось выше пробурили совсем недавно. Ее глубина — шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:

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