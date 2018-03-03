"Газовых каникул" не будет: проблемы с поставкой голубого топлива решены

Сегодня, 17:54

С 5 марта все учебные заведения будут работать в обычном режиме

Фото: AFP
Фото: AFP

Проблема с газоснабжением в Украине решена и уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения будут работать в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МОН. 

"Сейчас проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения – детские сады, школы, ПТУ и вузы – будут работать в обычном режиме", – говорится в сообщении. 

Соответствующее решение принял Кризисный комитет Министерства энергетики и угольной промышленности Украины сегодня, 3 марта 2018 года.

Отмечено, что Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо-разъяснение всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения.

Напомним, мы писали о том, что кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предлагал Минобразования восстановить работу учебных заведений с 5 марта.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итогам рассмотрения спора, российский монополист должен выплатить Украине 2,56 млрд долл.

В ответ Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок и вернул предоплату.
газ, Украина, газоснабжение

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