"Газпром" просто банально тянет время – Коболев о транзитном контракте

Россия не заинтересована в сохранении транзита через украинскую ГТС после окончания срока действия транзитного договора в конце 2019 года. Задание Москвы – не дать этих гарантий Киеву и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2". Об этом отвечая на вопросы сайта "Сегодня" после круглого стола "Энергетическая безопасность Украины: домашняя работа или продукт международного сотрудничества?" заявил председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

В Брюсселе 12-13 сентября прошли трехсторонние консультации на экспертном уровне между представителями России, Еврокомиссии и Украины. "Газпром" с российской стороны на переговоры никого не прислал (первый раунд состоялся 17 июля в Берлине).

"Российская сторона активно лоббирует вопрос, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года. Их задание не дать нам этих гарантий и получить индульгенции на строительство "Северного потока-2". Украинская делегация занимает позицию, что транзит газа должен идти по территории Украины, что должны быть рыночные условия. И очень важный элемент нашей позиции, чтобы не выдумывать велосипед, мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам. То есть, прямое использование европейского законодательства до территории Украины, как в вопросах транзита газа, так и в вопросах общей транспортировки газа. Это именно то, что обсуждалось в прошлый и в этот раз в Брюсселе", – ответил сайту "Сегодня" Андрей Коболев.

По его словам, это такая юридическая тактика "Газпрома", добиться досрочного расторжения транзитного контракта, срок действия которого и так заканчивается чуть больше, чем через год, это банальное затягивание времени.

"Смысла в этом никакого нет, контракт скоро заканчивается. Думаю, они не успеют завершить даже суд до этого. Это просто пиар ход, чтобы показать в России, что вот мы как-то "отблагодарим" "Нафтогаз" за то, что проиграли ему суд в Стокгольме, вот и все", – считает Коболев.

Отвечая на вопрос о том, какую позицию в трехсторонних переговорах занимает Еврокомиссия, учитывая, что Берлин активно лоббирует российский проект "Северный поток-2", Андрей Коболев подчеркнул, что здесь Еврокомиссия не может игнорировать позицию самой большой экономики ЕС.

"Это очевидно. Поэтому они активно пробуют найти компромисс между интересами строительства "Северного потока-2" и интересами Украины. По моему глубокому убеждению, к сожалению, такого компромисса не существует. По крайней мере, пока мы его не видим. И на обещания российской стороны, что все будет хорошо, мы точно не рассчитываем. Как себя поведет Еврокомиссия? Увидим. Пока что все очень конструктивно, пока что мы обсуждаем в деталях, как европейское законодательство может применяться в Украине, что это будет означать для украинского рынка, европейского рынка и транзита. Опять-таки, разговор идет конструктивно, хотя тяжело", – сказал председатель "Нафтогаза".

По словам Андрея Коболева, пока "Нафтогаз" не слышал от российской стороны гарантий сохранения транзита газа.

"И тот факт, что "Газпром" не принял участия в консультациях вчера (12 сентября в Брюсселе – Авт.), нас неприятно удивил. Хотя зная коллег (российских – Авт.) за много лет моей работы в "Нафтогазе", должен сказать, что мое такое впечатление, что они банально тянут время до выборов в Украине. Они хотят увидеть, а вдруг придет кто-то, с кем они уже, к примеру, имеют успешный опыт подписания контрактов, а может, будет еще кто-то более успешный в этом направлении… Они просто тянут время. Это моя оценка того, что они делают", – подытожил Коболев.

Как известно, в конце февраля 2018 года завершился длительный спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

Выплачивать эти средства "Газпром" отказывается. Из-за этого Украина начала процедуру принудительного взыскания долга: