"Газпром" расторгает контракт с Украиной: соцсети бурлят и гордятся "Нафтогазом"

В соцсетях бурно обсуждают заявление "Газпрома" по отношениям с "Нафтогазом"

Заявление "Газпрома" о немедленном расторжении контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом" вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные из них.

Напомним, ранее глава правления российского монополиста Алексей Миллер заявил: "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже".

Эти действия руководство "Газпрома" преподносит как реакцию на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. По словам Миллера, Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Так, известный украинский блогер и волонтер Семен Кабакаев в своем Facebook признался, что впервые в жизни начал гордиться "Нафтогазом".

Перед этим он опубликовал пост, в котором признался, что Украину ожидают некоторые проблемы, с которыми страна должна справиться, тогда как для россиян грядут серьезные неприятности.

В свою очередь, журналист Иван Яковина спрогнозировал новый виток газовых войн, которые он назвал "старой доброй классикой".

Другой известный блогер Роман Шрайк признал, что россияне своим заявлением показали, что решение суда заставило их серьезно нервничать.

Позже в комментариях к посту он добавил интересное сравнение.

Еще один показательный комментарий появился на странице блогера Екатерины Золотаревой.

В свою очередь, блогер и волонтер Ярослав Матюшин предположил, что решение Миллера окончательно закроет проект "Северный поток".

А вот другой волонтер и блогер, Мирослав Гай, уверен, что расторжение контракта – элемент "гибридной войны" Кремля.

И, наконец, еще один блогер, Виктор Трегубов, предложил сделать из Мюллера низколетящую гиперзвуковую ракету.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.