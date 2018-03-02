"Газпром" расторгает контракт с Украиной: соцсети бурлят и гордятся "Нафтогазом"

Сегодня, 17:42

В соцсетях бурно обсуждают заявление "Газпрома" по отношениям с "Нафтогазом"

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Заявление "Газпрома" о немедленном расторжении контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом" вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные из них.

Напомним, ранее глава правления российского монополиста Алексей Миллер заявил: "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже".

Эти действия руководство "Газпрома" преподносит как реакцию на решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. По словам Миллера, Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Так, известный украинский блогер и волонтер Семен Кабакаев в своем Facebook признался, что впервые в жизни начал гордиться "Нафтогазом".

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Перед этим он опубликовал пост, в котором признался, что Украину ожидают некоторые проблемы, с которыми страна должна справиться, тогда как для россиян грядут серьезные неприятности.

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В свою очередь, журналист Иван Яковина спрогнозировал новый виток газовых войн, которые он назвал "старой доброй классикой".

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Другой известный блогер Роман Шрайк признал, что россияне своим заявлением показали, что решение суда заставило их серьезно нервничать.

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Позже в комментариях к посту он добавил интересное сравнение.

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Еще один показательный комментарий появился на странице блогера Екатерины Золотаревой.

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В свою очередь, блогер и волонтер Ярослав Матюшин предположил, что решение Миллера окончательно закроет проект "Северный поток".

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А вот другой волонтер и блогер, Мирослав Гай, уверен, что расторжение контракта – элемент "гибридной войны" Кремля.

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И, наконец, еще один блогер, Виктор Трегубов, предложил сделать из Мюллера низколетящую гиперзвуковую ракету.

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Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.
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"Сегодня"

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