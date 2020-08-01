ГБР оценила действия полиции при ликвидации "полтавского террориста"

Государственное бюро расследований считает, что правоохранители во время операции по обезвреживанию "полтавского террориста" Романа Скрыпника действовали в рамках своих полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в пределах своих полномочий", – говорится в сообщении.

При этом следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, повлекших смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками Нацполиции в Полтавской области.

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"Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей будут сделаны по результатам досудебного расследования", - сообщили в ГБР.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

Видео: Twitter/ Арсен Аваков

Напомним, утром 23 июля в Полтаве злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники. В последствие ему удалось скрыться.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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