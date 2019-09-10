ГБР расследует обвинения в избиениях и пытках в адрес работников СБУ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) выясняют обстоятельства обвинений в адрес работников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в пытках и жестоком обращении с задержанным.

Поводом для расследования стало сообщение главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"В сообщении отмечается, что в апреле 2016 года сотрудники СБУ задержали гражданина, а затем надели ему на голову мешок и вывезли в лесополосу. Там несколько часов пытали и били его, о чем свидетельствуют многочисленные телесные повреждения различной степени тяжести", – написала она.

Варченко добавила, что после избиения пострадавшего освободили и доставили в больницу с побоями.

"Чтобы он не пожаловался и не выдал их, правоохранители угрозами заставили потерпевшего подписать процессуальные документы. Хочу отметить, что это дело для нас – крайне важное, ведь комплексное противодействие пыткам – один из базовых приоритетов в работе Государственного бюро расследований", – подчеркнула она.

Заместитель директора ГБР добавила, что уголовное производство было открыто по статье "превышении власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств, или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего".

Если вина сотрудников СБУ будет доказана в суде, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 млн гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram