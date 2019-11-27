ГБР разоблачило чиновников Службы безопасности

Работников спецслужбы уличили в вымогательстве денег у бизнесменов

Государственное бюро расследований разоблачило чиновников Службы безопасности Украины, которые шантажировали бизнесменов – вымогали у них деньги и отмывали их через благотворительные фонды, а предпринимателям обещали не открывать относительно них расследований.

В коррупции заподозрили сотрудников Департамента охраны государственной тайны и лицензирования, сообщила в Facebook заместитель главы ГБР Ольга Варченко. По ее словам, с каждого бизнесмена вымогали от 20 до 300 тысяч гривен.

Часть средств якобы шла на ремонт в помещениях СБУ, закупку строительных материалов и зарплату рабочим, а остальное брали наличными. В спецслужбе эту информацию подтвердили, добавив, что сейчас фигурантам дела избирают меру пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в суд передано дело бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – экс-чиновника подозревали в недекларировании имущества на сумму более 544 тысяч гривен.

Как выяснилось, речь идет о Наталии Корчак, возглавлявшей НАПК в 2015-2018 годах. 28 октября 2019 года она была уведомлена о подозрении.

Наталию Корчак на должности главы Национального агентства по противодействию коррупции сменил Александр Мангул.

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло досудебное расследование о незаконном обогащении Наталии Корчак – в частности, о получении заоблачных премий в 200 тыс. гривен в месяц.

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