ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования хищений в украинском оборонпроме – Труба

По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей Государственного бюро расследований

Роман Труба. Фото: Администрация президента.

ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования хищений в украинском оборонпроме – Труба //smm.ollcdn.net/img/article/11661/96_main_new.1513780511.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11661/96_tn.1513780511.jpg 2019-03-28T14:22:00+02:00 Украина По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей Государственного бюро расследований

В уголовном производстве, расследуемом детективами Государственного бюро расследований (ГБР) по обнародованным журналистами фактам о причастности сотрудников правоохранительных органов к сокрытию коррупции в украинском оборонно-промышленном комплексе, допрошены ряд журналистов, и в ближайшее время ГБР отчитается о результатах расследования, заявляет директор Бюро Роман Труба.

"Сразу по завершению передачи (в ГБР – Ред.) по факту совершения коррупционных действий в правоохранительной системе нами было зарегистрировано соответствующее уголовное производство и оно было зарегистрировано не только по факту возможного совершения коррупционных действий НАБУ. Речь идёт и о других правоохранительных органах – ГФС, СБУ, ГПУ", – сказал Труба в четверг на брифинге в Киеве.

Он сообщил: "Мы проводим следственные действия в части выявления и фиксации доказательной базы и дачи оценки действиям всех правоохранителей. В настоящее время проводятся допросы, мы истребовали практически все материалы, изучили уголовные производства, которые расследуются теми или иными правоохранительными органами".

По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей ГБР.

"Мы вызывали для допроса журналистов, которые проводили расследование и некоторые из них, которые находятся на территории Украины, уже допрошены", – сказал директор Бюро.

Он заверил, что осознает "все вызовы в этом уголовном производстве".

"Уверен, что в ближайшее время мы отчитаемся о состоянии расследования и результатах расследования в этом уголовном производстве", – подчеркнул Труба.

Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен.

28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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