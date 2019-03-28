Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования хищений в украинском оборонпроме – Труба

Сегодня, 14:22

По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей Государственного бюро расследований

Роман Труба. Фото: Администрация президента
Роман Труба. Фото: Администрация президента.
ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования хищений в украинском оборонпроме – Труба //smm.ollcdn.net/img/article/11661/96_main_new.1513780511.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/11661/96_tn.1513780511.jpg Украина По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей Государственного бюро расследований

В уголовном производстве, расследуемом детективами Государственного бюро расследований (ГБР) по обнародованным журналистами  фактам о причастности сотрудников правоохранительных органов к сокрытию коррупции в украинском оборонно-промышленном комплексе, допрошены ряд журналистов, и в ближайшее время ГБР отчитается о результатах расследования, заявляет директор Бюро Роман Труба.

"Сразу по завершению передачи (в ГБР – Ред.) по факту совершения коррупционных действий в правоохранительной системе нами было зарегистрировано соответствующее уголовное производство и оно было зарегистрировано не только по факту возможного совершения коррупционных действий НАБУ. Речь идёт и о других правоохранительных органах – ГФС, СБУ, ГПУ", – сказал Труба в четверг на брифинге в Киеве.

Он сообщил: "Мы проводим следственные действия в части выявления и фиксации доказательной базы и дачи оценки действиям всех правоохранителей. В настоящее время проводятся допросы, мы истребовали практически все материалы, изучили уголовные производства, которые расследуются теми или иными правоохранительными органами".

По словам Трубы, для расследования этого дела создана группа из 10 следователей ГБР.

"Мы вызывали для допроса журналистов, которые проводили расследование и некоторые из них, которые находятся на территории Украины, уже допрошены", – сказал директор Бюро.

Он заверил, что осознает "все вызовы в этом уголовном производстве".

"Уверен, что в ближайшее время мы отчитаемся о состоянии расследования и результатах расследования в этом уголовном производстве", – подчеркнул Труба.

Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен. 

28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег труба, укроборонпром, оборонпром, ГБР

Вы сейчас просматриваете новость " ГБР вскоре предоставит отчет о ходе расследования хищений в украинском оборонпроме – Труба". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Укроборонпром" заменил российские детали на украинские для техники ВСУ

Сегодня, 11:07

Большинство деталей для украинской бронетехники производятся в Украине и небольшая часть закупается за границей

LIMA-2019: страны Юго-Восточной Азии могут заменить российское оружие украинским

Вчера, 17:34

"Укроборонпром" рассчитывает на заключение новых контрактов

Экс-руководителям "Укрспецэкспорта" сообщили о подозрении – ГПУ

25 марта, 15:52

Указанные лица скрываются от органа досудебного расследования – они объявлены в розыск

LIMA-2019: стали известны итоги переговоров Украины и Турции по обороне

Вчера, 20:45

Во встрече участвовали гендиректор "Укроборонпрома" и глава профильного комитета Турции

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Коллеги Юлии Началовой рассказали, как на самом деле жила певица

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

В России рассказали о глобальном провале Кремля

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

В России решили отказаться от создаваемых в Днепре ракет
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз