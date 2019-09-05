ГБР выступает за легализацию прослушки и объявило конкурс на 268 должностей

Роман Труба / Фото: Сегодня

Объявлен конкурс на 268 должностей в оперативных подразделениях центрального аппарата Государственного бюро расследований. Прием документов продлится до 26 сентября включительно.

Стоит отметить, что поучаствовать в конкурсе могут только кандидаты, не имеющие опыта работы в правоохранительных органах.

"Начало этого конкурса мы ждали полтора года, ведь Верховная Рада долго не могла исправить техническую ошибку в Законе о ГБР. Все это время оперативное сопровождение в наших производствах осуществляли коллеги-правоохранители. Ми благодарим их за сотрудничество. С началом работы собственных оперативных подразделений мы сможем сами проводить оперативно-розыскные действия", – отметил директор ГБР Роман Труба.

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Кроме того, в своем телеграмм-канале он отметил, что следующим шагом станет предоставление ГБР права на прослушивание.

"Этот конкурс уникален не только для ГБР, но и для системы правоохранительных органов страны в целом. Мы первые, кто сможет взять на работу оперативника прямо с университетской скамьи правовых факультетов", – подытожил Труба.

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Как мы писали ранее, в онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях,

Напомним, что в конце мая во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.

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