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ГБР завершило расследование убийства Вербицкого и похищения Луценко

22 августа, 16:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Обвинительный акт скоро направят в суд

Следователи закончили расследовать похищение активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого из Александровской клинической больницы Киева. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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В ГБР рассказали, что двум злоумышленникам выдвинули такие подозрения: незаконное лишение свободы или похищение человека организованной группой; участие в преступном сообществе или организации; препятствование проведению митингов, шествий и демонстраций.

Кроме того, одного фигуранта подозревают в умышленном убийстве похищенного львовского активиста Юрия Вербицкого, истязании, подделке документов и служебном подлоге.

Отмечается, что с поддельными документами подозреваемый более пяти лет скрывался от правоохранителей.

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ГБР завершило расследование убийства Вербицкого и похищения Луценко

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров "Беркута".

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