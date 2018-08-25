Где искать защиту прав детей: кто такой омбудсмен и чем он занимается

Права ребенка и их защита — тема, которая в последнее время все чаще поднимается в обществе. Буллинг, детское и подростковое насилие, педофилия, торговля детьми или отправление в детские учреждения. Так, по данным Министерства образования и науки Украины, за 2017 год в нашей стране зафиксировано 109 тыс. обращений, которые касаются агрессии, травли, преследования, издевательств (буллинг), а по данным ЮНИСЕФ 67% детей в Украине сталкиваются с буллингом в той или иной форме. К сожалению, это реальность современной Украины, которую нужно менять.

За безопасность ребенка в первую очередь отвечают родители или выполняющие их роль опекуны. Когда же родители не способны стать нормальной опорой для своих детей, за них заступается государство — в лице уполномоченного по защите прав человека — омбудсмена.

Конечно, омбудсмен защищает не только права детей. Но если взрослый человек все-таки может за себя постоять — например, подать в суд элементарное заявление и таким образом попробовать отстоять нарушенную справедливость, то не достигшему совершеннолетия маленькому человеку это сделать практически невозможно. А если у ребенка еще и нет законного представителя или те, кто должен нести за него ответственность, сами нарушают его права — тогда от его имени выступает именно

уполномоченный.

О том, на какую помощь можно рассчитывать и что входит в задачи омбудсмена, "Сегодня" рассказали в Секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Также мы обратились в МОН, чтобы разобраться, насколько образовательный процесс отвечает защите прав ребенка в нашей стране.

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Возможности детей в их правах

Впервые о правах детей в мире заговорили достаточно давно: в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую декларацию прав ребенка. Правда, в том далеком году это было вызвано необходимостью хоть как-то пресечь эксплуатацию детского труда и торговлю несовершеннолетними. С тех пор, так или иначе, мировая общественность все больше расширяла возможности детей в их правах, создавая новые и новые документы, главный из которых — "Конвенция ООН о правах ребенка" — был принят 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН. С тех пор каждая страна, состоящая в ООН, по-своему ратифицировала этот документ, с учетом специфики своего народа, культуры и т. д.

Украина ратифицировала Конвенцию 27 февраля 1991 года. Но, кроме Конвенции, в нашей стране права детей закреплены во многих законах Украины: "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей", "О предупреждении насилия в семье", "О социальной работе с семьями, детьми и молодежью". А главная задача омбудсмена или его представителей — контролировать выполнение этих законов.

Для улучшения законодательства и большей защиты прав детей в 2013 году Украина стала членом Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC). В нашей стране, в соответствии с Конституцией Украины, омбудсмен один, сейчас эту должность занимает Людмила Денисова. В структуре Секретариата есть представитель по вопросам соблюдения прав ребенка и семьи — Аксана Филипишина. Также в каждой области есть представительства уполномоченного.

Есть такие представительства и за границей. Например, если пребывающий в другой стране ребенок, который имеет гражданство Украины, обратится за помощью — наш уполномоченный Людмила Денисова либо ее представитель будут защищать права такого ребенка, используя все возможные способы, подключая украинских дипломатов и соответствующие институции по правам человека.

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Куда звонить с жалобой

Конечно, прийти с протянутой рукой к омбудсмену и попросить новый велосипед вряд ли получится. А вот пожаловаться на незаконное отчисление из учебного заведения можно: уполномоченный принимает заявления, которые граждане направляют почтой, электронной почтой или на телефонную "горячую линию". Например, недавно рассматривалось дело, когда из специализированной школы незаконно отчислили двух подростков. Родители обратились с жалобой, что детей отчисляют, хотя успеваемость у ребят была хорошая. Были назначены комиссии, подняты дела учеников, подано заявление в суд. В итоге мальчиков оставили в школе.

В случае поступления информации о нарушении прав ребенка уполномоченный вправе открыть судебное производство. Часто специалисты Секретариата уполномоченного выезжают сами на проверки, чтобы разобраться в ситуации и восстановить то или иное право ребенка. В некоторых случаях уполномоченный может подать судебные иски в интересах детей или выступить в деле на стороне ребенка. Часто сотрудники Секретариата уполномоченного принимают участие в работе органов опеки и попечения, например при рассмотрении споров между родителями о способе участия в воспитании ребенка, в определении места жительства.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека — Людмила Денисова

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Право на образование: защитник для учеников и педагогов

Украинское законодательство гарантирует каждому гражданину право на образование. Как нам пояснили в пресс-службе МОН, "статья №73 закона "О правах учеников и педагогов на образование" предполагает внедрение института образовательного омбудсмена, который будет защищать как права учеников, так и права педагогов".

Пока этот документ предполагает лишь общие положения — например, особенности назначения образовательного омбудсмена, но без уточнения его полномочий. 6 июня 2018 года Кабинет министров утвердил Постановление №491 "О некоторых вопросах образовательного омбудсмена".

Реально же институт образовательного омбудсмена начнет работать с 1 января 2019 года: именно тогда начнут принимать жалобы в случае нарушений прав человека на образование. Фактически это будет совершенно автономный орган в составе 15 человек на государственном финансировании, который отвечает исключительно за соблюдение права на образование и закона "Об образовании". Например, от домашнего насилия они не защитят, а вот от незаконного отчисления — очень даже. Планируется, что заявки должны рассматриваться не дольше календарного месяца, а общий срок рассмотрения — не более 45 дней с момента подачи. Впрочем, насколько институт образовательного омбудсмена заработает, время покажет лишь в следующем году.