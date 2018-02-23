Где купить доступные квартиры в новостройках Киева

Купить квартиру в новостройке – мечта многих, и иногда ради нее можно даже переехать. Главная цель DOM.RIA помочь быстрее найти жилье своей мечты. Именно поэтому DOM.RIA собрал 1400+ новостроек со всей Украины, чтобы каждый мог подобрать свою идеальную квартиру. Аналитический центр DOM.RIA представляет рейтинг доступных по цене новостроек в Киеве.

Наиболее бюджетное жилье на первичном рынке в Киеве предлагает ЖК "Милые квартиры". Цена за квадратный метр здесь 6500 грн. Жилой комплекс "Милые квартиры" расположен всего в 5 км от Киева, в селе Мыла по Житомирской трассе. Дом из красного кирпича. Также рядом строится детский сад.

За второе место борются сразу два ЖК — "Княжицкий двор" и "Шервуд Парк". Цена — 7500 грн за квадрат. "Княжицкий двор" — это 5-этажный дом эконом-класса, который находится в Броварах. Ближайшая станция метрополитена — "Лесная". Жилой комплекс "Шервуд Парк" – это 12-этажный дом на 340 квартир бизнес-класса. Объект расположен в Киево-Святошинском районе, в городе Ирпене. От столицы комплекс находится на расстоянии всего 6 км. Ближайшая станция метрополитена — "Академгородок".

Замыкает тройку лидеров по доступности ЖК "Западный". Цена в доме эконом-класса стартует от 7750 грн за квадратный метр. Жилой массив "Западный" находится в с. Чайки Киево-Святошинского района. Комплекс расположен недалеко от города – всего 10 минут езды на маршрутном такси или автобусом до ближайшей станции метро.

По данным аналитического центра DOM.RIA, 229 домов были сданы в эксплуатацию в Киеве и пригороде за 2017 год. Сейчас на DOM.RIA можно выбирать квартиру среди предложений от 445 новостроек Киева.