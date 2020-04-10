Где нужно носить маски и что такое общественное место

Штраф в 17 тысяч гривен могут присудить и пенсионерам, которые отошли дальше, чем на 2 км от дома

В Украине 6 апреля вступили в силу новые карантинные ограничения. Украинцам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов и собираться в группы более чем по два человека. А вот людям старше 60 лет и вовсе сказали сидеть дома. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и рассказывает, где же нужно носить маску, что такое общественные места и могут ли оштрафовать пенсионеров за то, что они ходят по улице.

Что такое "общественное место" и где нужно носить маски

После того, как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Но вот ходить в масках по улицам было не обязательно. Правда, в некоторых городах страны местные власти устанавливали более жесткие ограничения и запрещали украинцам выходить из дому без масок.

Сейчас Кабмин ввел новые ограничения, где сказано, что на время карантина – минимум до 24 апреля – запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора. Но что подразумевается под общественным местом – не разъяснили. В то же время, например, в Киеве, к общественному месту приравняли абсолютно весь город. Поэтому мы расспросили юристов о том, где же все-таки нужно носить маски.

Анатолий Яровой, адвокат, партнер АО "Радзиевский и Яровой", отмечает, что есть только один закон, где прописано понятие "общественное место". Это закон о запрете курения в общественных местах. В этом законе сказано, что общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Тем не менее, по словам юриста, все эти запреты – неконституционные.

"Ограничения прав и свобод граждан могут, согласно Конституции, вводиться только законами, а не постановлениями правительства. Поэтому по сути постановление 211 является неконституционным. Во-вторых, в нем используются расплывчатые формулировки, которые дают возможность очень широко трактовать разные понятия. Например, понятие "общественного места" (собственно, этой лазейкой и воспользовалась КГГА, незаконно "расширив" действие "масочного режима" на все места, начиная от вашей лестничной клетки)", — говорит Яровой.

Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Мисечко и Партнеры", добавляет, что главные признаки общественного места – это открытые здания, сооружения, которые доступны для посещения.

"Таким образом, улицы, тротуары, дороги, территории вокруг дома, и другие места, которые не подразумевают под собой наличие зданий, сооружения, не являются общественными местами", — поясняет Мисечко.

Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры", перечисляет, что к общественным местам относятся лифты, помещения больниц и учебных заведений, детские площадки, подъезды жилых домов, подземные переходы, общественный транспорт, рестораны, аэропорты, вокзалы, помещения объектов культурного назначения, помещения органов государственной власти, помещения общежитий, отелей и различных предприятий.

"Находиться возле дома или на улице теоретически без маски можно, однако есть риск, что в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", — говорит Смитюх.

Напомним, что за нарушение правил карантина в Украине предусмотрены штрафы от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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Должны ли магазины и аптеки обеспечивать украинцев масками

Как мы уже упоминали, украинцы не могут зайти в какое-либо учреждение без маски или респиратора. Но возникает вопрос, должны ли все эти учреждения, например, банки, аптеки и супермаркеты, на входе обеспечивать такими средствами защиты своих клиентов.

Юристы напоминают, что в постановлении №255 разрешена деятельность отдельных субъектов хозяйствования, но только при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

"Обеспечение посетителей средствами индивидуальной защиты – прямая обязанность торговых заведений, аптек и т.д. Такие же правила работы предусмотрены для банков, СТО, и других учреждений, чья деятельность не запрещена на период карантина", — говорит Владимир Мисечко. В тренде Вузы на карантине: как выпускники будут защищать дипломы

Но Ирина Смитюх уточняет, что обязанность обеспечения масками возлагается непосредственно на посетителей.

"Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, должны обеспечить защитными средствами своих работников и должны только контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей", — поясняет Смитюх.

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Такое же мнение поддерживает и Владислав Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "ePravo". Он отмечает, что магазины, банки и аптеки не должны обеспечивать (т.е. бесплатно предоставлять) маски посетителям.

"С другой стороны, теоретически, чтобы добраться к таким местам, следует быть в маске. Правилом хорошего тона среди коммерческих заведений стало предоставление антисептика и полиэтиленовых перчаток", — добавил Власюк.

Будут ли штрафовать пенсионеров

Еще одним нововведением Кабмина стало то, что ходить по улице запретили людям старше 60 лет, кроме тех, кто работает на стратегически важных объектах. Это объяснили тем, что такие люди находятся в зоне риска, поэтому должны находиться в самоизоляции.

Владимир Мисечко говорит, что, помимо этого, предусматривается право лиц, которые нуждаются в самоизоляции, посещать магазины, аптеки и т.д.

"Они могут посещать места торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха", — отметил Мисечко.

Владислав Власюк добавляет, что, теоретически, штрафы предусмотрены для пенсионеров, которые отошли более чем на 2 км от дома или были без маски.

"Теоретически, нарушение любого карантинного ограничения может повлечь за собой крупный штраф. Старше 60 лет и оказался без маски или в 2 км от дома? – Штраф!" — подытожил Власюк.

О том, придерживаются ли украинцы новых карантинных правил, смотрите на видео:

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