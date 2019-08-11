Где отдохнуть в бархатный сезон: все цены на самые популярные направления от Венгрии до ОАЭ

За 16 тысяч гривен можно поехать вдвоем в Турцию, а за 23 тысячи — на Крит

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Лето подходит к концу, а вместе с ним и высокий сезон отпусков. Но для тех, кто не успел отдохнуть, впереди маячит бархатный сезон — время самой приятной погоды и доступных цен на путешествия. Куда и за сколько можно отправиться перевести дух в начале осени, выяснили "Сегодня".

На любимые курорты

В сентябре — октябре понемногу спадает жара на самых популярных среди украинцев курортах — в Турции и Египте. Вместе с температурой чуть снижается и стоимость поездок. Туроператоры анонсируют, что снижение будет традиционным — 5—10%. Уже в начале октября неделя в турецком Кемере обойдется для двоих всего в 15 тыс. грн, тогда как сегодня ее стоимость — около 18 тыс. В эту сумму включен перелет, номер в трехзвездочном отеле и завтраки. А вот семидневный отдых в Анталии в пятизвездочной гостинице прямо у моря будет стоить уже 35 тыс. грн (в августе — 43 тыс.). За такие деньги пару будут кормить по системе "все включено", дадут пользоваться бассейнами, сауной и теннисным кортом,

и каждый день будут развлекать аниматоры.

В то же время трехзвездочный недельный отдых с all inclusive в египетском Шарм-эш-Шейхе будет стоить около 20 тыс. грн (сейчас — 24 тыс.) за двоих. Повысив бюджет поездки всего на 3—4 тыс., можно рассчитывать и на четырехзвездочный отель. Более придирчивым путешественникам стоит выделить на отдых более 30 тыс. — именно столько в октябре стоит перелет и проживание двоих в месте с пятью звездами в Макаде Бее, Эль-Гуне и Хугарде.

Море в Европе

Любителям европейских достопримечательностей в бархатный сезон можно отправиться в Грецию и Черногорию. В эту пору здесь все еще можно купаться (температура воды до +22), но за счет снижения температуры воздуха (редко выше +26) цены на путевки не так кусаются. Если сегодня неделя в двухзвездочном отеле на Крите будет стоить 23 тыс. грн для двоих, то в октябре будет дешевле на 2—4 тыс. грн. В сумму включены перелет и завтраки. За отпуск в Кассандре в пятизвездочном отеле с полным пансионом и пляжем рядом придется отдать уже 32 тыс. грн (в августе — 38 тыс.).

Чуть дешевле обойдется туристам сентябрьская Черногория. Семидневный отдых в простеньком отеле в Будве будет стоить 17 тыс. грн (в августе — 19 тыс.) за двоих — это с перелетом, но без питания. Впрочем, более роскошный вариант можно найти и за 26 тыс. грн за двоих. Эта сумма включает перелет, проживание на вилле на берегу моря и двухразовое питание.

Для более состоятельных путешественников вполне подойдут Канарские острова. Неделя для двоих тут обойдется в 33 тыс. грн — за эти деньги двоих доставят до острова Тенерифе на самолете, поселят в трехзвездочном отеле и обеспечат завтраками. "Все включено" в более фешенебельных гостиницах обойдется уже в 40—50 тыс. грн.

А. Бойко

На море осенью. На пляжном отдыхе можно сэкономить 5-10%

Где полечиться после "все включено"

По словам экспертов, осенью многие украинцы не прочь укрепить здоровье.

"В бархатный сезон многие едут лечиться после летнего "все включено", — отмечает турменеджер Владислав Кифарук и добавляет, что для этой цели особенно популярны европейские санатории и термальные источники.

Но в сентябре-октябре там высокий сезон. Так, отдохнуть в чешских Карловых Варах неделю и заодно привести в порядок желудок удастся за 32 тыс. грн за двоих. В сумму включен перелет, двухразовое питание и лечение. Лечение опорно-двигательного аппарата на таких же условиях в венгерском Хайдусобосло обойдется в 19 тыс. грн. А вот за оздоровление сердца и сосудов в словацком Дудинце возьмут около 35 тыс. грн.

"Чтобы существенно сэкономить, лучше ехать на эти курорты в ноябре — тогда цены снизятся на 10—30%", — говорит Кифарук, объясняя это тем, что ноябрь не пользуется популярностью у европейцев, которые уже вовсю готовятся отмечать Рождество.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняликуда поехать на море в Украине.Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама