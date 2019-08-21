Где отметить Независимость: лучшие направления по Украине

За три выходных можно успеть позагорать, закупиться в Сорочинцах и взойти на Говерлу

Под Одессой предлагают знакомство с буйволами, дегустацию вина и посещение крепости / Фото: Pixabay

Грядущий уикенд порадует украинцев своей длительностью — в честь Дня Независимости будем отдыхать сразу три дня с 24 по 26 августа. Тем, кто хочет отметить праздник вдали от городских шествий и концертов, самое время задуматься о путешествиях.

Самостоятельно спланировать поездку на эти даты будет сложновато: ж/д билеты на популярные направления уже раскуплены, да и жилья для аренды там почти не осталось. Зато на соответствующих порталах все еще можно найти туры выходного дня, к примеру на автобусе. "Сегодня" узнали, какие варианты остались и во сколько они обойдутся.

На море и ярмарку

За три дня вполне можно успеть позагорать на родных морях и даже посмотреть заповедники. Всего за 4730 грн с носа получится покупаться на Арабатской стрелке и погулять по степям Аскании-Новы и Каменных могил. За эти деньги гостю обеспечат проезд, проживание в отеле, завтраки и обеды, а за дополнительные 150 грн обещают свозить и на фотосафари.

В длинные выходные также удастся затариться на главной ярмарке страны — Сорочинской ярмарке, которая будет проходить вплоть до воскресенья в Великих Сорочинцах. Трехдневная поездка туда с проживанием, завтраками и обедами обойдется в 3100 грн с человека. Помимо события за эти деньги покажут и другие места Полтавщины. В самой Полтаве — усадьбу Котляревского и памятник галушке, в Миргороде — ставок-"лужу", названную Гоголем, в Опошне — Музей гончарства, в Решетиловке — выставку вышивки, а вот в Великих Кручах дадут продегустировать местное пиво.

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На раскопки и в зону

Любителям познавательного туризма понравится однодневная поездка на раскопки столицы скифов Гелона. Всего за 495 грн с человека организаторы привезут из Харькова в Бельск на Полтавщине, где ведутся археологические работы, покажут местный лесопарк и даже сводят искупаться к речке Ворскле. Чуть дороже экстремалам обойдется экскурсия в Чернобыль — в 1325 грн за одного. За эти деньги обеспечат проезд из столицы и обратно, прогулку по Припяти и остановку возле 4-го реактора ЧАЭС. А вот за обед в зоне и аренду дозиметра придется доплатить — около 250 грн.

В грядущие выходные успеется и покорить Говерлу всего за 1600 грн с человека. За эту сумму полагается проезд, двухдневное проживание в отеле, трехразовое питание и помощь инструктора в восхождении.

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К улиткам и буйволам

На Независимость предлагают провести три дня на Одесчине за 3850 грн с носа. Туристу полагается проезд, проживание и питание, водная прогулка по Дунаю, экскурсия в Белгород-Днестровскую крепость, знакомство с водными буйволами, а еще — дегустация вина. По дороге путешественников завезут в Одессу, Измаил и Вилково.

А вот за 855 грн с человека можно провести день на улиточной ферме в Петриковке на Днепропетровщине и даже попробовать самых дорогих улиток в мире.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа, включительно. Кроме того, рабочий день в пятницу, 23 августа, будет укорочен на 1 час.

Чтобы позволить всем желающим отпраздновать там, где им хочется, в Украине назначили дополнительные поезда ко Дню Независимости. Назначены поезда Киев – Львов, Покровск – Харьков, Киев – Днепр и Сумы – Винница.

А телевизионные группы "Сегодня" установят национальный рекорд в День Независимости. Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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