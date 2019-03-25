Где провести Пасху и майские: туры на украинские поля нарциссов и к каньонам
Едем в Закарпатье за улитками и любуемся цветами на Харьковщине
До майских праздников осталось чуть больше месяца, а значит, пора задуматься о путешествиях на эти даты. В нынешнем году украинцы будут гулять целых пять выходных подряд — с 27 апреля по 1 мая. Все из-за того, что Пасха выпадает на 28 апреля, а рабочий день 30 апреля перенесут аж на 11 мая. Предложений на такой длинный уикенд у наших турфирм предостаточно. Где и за сколько можно отдохнуть, выяснили "Сегодня".
В долины
Больше всего весной народу хочется красоты — наиболее востребованы в мае "цветочные" туры. Любоваться предлагают нарциссами, первоцветами, сакурой и даже просто сиренью. Такое удовольствие доступно за весьма скромные деньги. К примеру, насладиться полянами пролесок в Национальном парке "Слобожанском" в селе Шаровке на Харьковщине можно всего за 460 грн с носа. За эти деньги обещают довезти от Харькова до поселка, провести в парк, а еще — угостить кулешом прямо на открытом воздухе. Трехдневный тур по цветочным местам Закарпатья обойдется значительно дороже — в 4240 грн с человека. В него войдут автобусные переезды, проживание в отеле, два завтрака и два обеда. В поездке туристы увидят Долину нарциссов недалеко от Хуста и прогуляются под цветущими сакурами в Ужгороде. Также турфирма обещает организовать дегустацию сыра и улиток, купание в термальных источниках в Велятино и экскурсию в Ужгородский замок, Музей быта, биосферный заповедник и на оленью ферму.
К каньонам
Провести праздники на природе получится и на Житомирщине. Всего за 650 грн с человека можно увидеть живописные Коростышевский карьер и Житомирский каньон, а еще прогуляться в местном парке с чудными скульптурами: целующимися камнями, булыжниками в шляпах, каменными кактусами и даже гранитным Эйнштейном.
Любителям же оригинальных путешествий понравится поездка в Кривой Рог ради техногенных красот. За 780 грн с человека покажут впечатляющий карьер, железный рудник с почти "марсианским" красным озером с очень соленой водой, катакомбы шахты и музей горной техники.
Если нарциссов недостаточно
Особой популярностью на эти даты пользуются и поездки в Голландию, ведь именно в то время там цветут тюльпаны. Полюбоваться ними можно относительно недорого — пятидневный автобусный тур в Нидерланды обойдется всего в 4000 грн с человека. По дороге в Амстердам туристам покажут еще и Краков, Берлин, Прагу и Брно. В стоимость поездки войдет переезд, проживание в отелях и завтраки, а вот за экскурсии придется доплачивать. За время тура у путешественников будет возможность посетить берлинский музей Пергамон (25 евро/775 грн), знаменитый своей античной коллекцией, покататься на кораблике по чешской Влтаве (25 евро/775 грн), продегустировать чешское пиво (18 евро/560 грн), погулять между ветряными мельницами в голландском поселке Зансе-Сханс (20 евро/620 грн) и, конечно же, наделать ярких селфи в парке тюльпанов Койкенхофе (38 евро/1180 грн).
Напомним, ранее стало известно, что великий пост "уронил" цены на свинину, но украинцев ждет подорожание. "Сегодня" выяснили, что происходит со стоимостью популярного вида мяса.
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