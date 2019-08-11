Где пройдут дожди с грозами: появился прогноз на понедельник

Фото: AFP PHOTO/VANDERLEI ALMEIDA

В понедельник, 12 августа, грозовые дожди пройдут только в Волынской области, на остальной территории Украины – без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, ранее предупредивший украинцев о том, что 11 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных и местами в северных областях страны.

Температура в ночь на понедельник на западе Украины +16…+21, на севере +13…+18, на востоке +12…+16, в центре +13…+18, а на юге +19…+21.

Днем температура повысится максимально до +34 в западных областях. Минимальная дневная температура +24 ожидается на востоке Украины.

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В Киеве +16…+18 ночью и +28…+30 днем, без осадков.

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Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Укргидрометцентр

Новости "Сегодня" писали, что в пятницу, 9 августа, песчаная буря обрушилась на Кирилловку, курортный поселок в Запорожской области. Мы собрали фото- и видео очевидцев с места событий.

В ночь на субботу, 10 августа, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов.

Мы также сообщали, что в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на пожилую женщину и ее внучку, пенсионерка погибла. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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