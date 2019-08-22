Где смотреть Марш Защитников Украины на День Независимости

Прямая трансляция будет доступна на сайте "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

Сегодня вся страна отмечает День Независимости Украины. Напомним, что инициативе президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

Вместо военного парада в столице проводится официальное Шествие Достоинства, а также Марш Защитников Украины. Свой марш в центре Киева ко Дню Независимостипредложило провести ветеранское сообщество. Марш Защитников Украины проведут ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных – всего примут участие более 7000 ветеранов со всей Украины.

Сайт "Сегодня" будет вести прямую онлайн-трансляцию Марша, который начнется в 11 часов на площади перед Красным корпусом Национального университета им. Шевченко и закончится молебном на Михайловской площади.

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Также мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Шествия Достоинства.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .

Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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