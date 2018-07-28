Где-то грозы, а где-то ни облачка: прогноз погоды в Украине на неделю

Если весна в этом году испытывала украинцев на морозоустойчивость, то середина лета подарила нам настоящие тропики с духотой и ливнями. Кое где, например, в Киеве, следствием обильных осадков стал настоящий потоп. Сайт "Сегодня" решил узнать, какой будет погода в последние дни июля и первые дни августа.

28 июля, в субботу дожди с грозами ожидаются по всей Украине, кроме восточных Харьковской, Донецкой и Луганской областей, сообщает "Укргидрометцентр". В восточных областях при этом будет теплей всего – днем 30-32 градуса выше нуля. А "прохладней" всего будет на западе – 27-29 градусов.

29 июля, в воскресенье фронт осадков должен отступить на запад – сухо уже не только в восточных, но и в центральных, северных областях. Температура воздуха днем по всей стране опустится на пару градусов – от 25-27 в западных областях до 29-31 на востоке Украины.

30 июля, в понедельник дожди с грозами пройдут уже только в западных областях. В то же время, там же станет немного жарче, днем до +30 градусов. В целом по Украине средняя температура воздуха составит от 28 до 32 градусов выше нуля.

31 июля, во вторник грозовой фронт "нанесет ответный удар" из западных областей, правда, не слишком сильный – осадки вернутся только в северную часть страны. А на всей остальной территории Украины ясно и жарко, днем до +32 градусов.

1 августа, в среду снова сухо везде, кроме западной части Украины, в других регионах ясная жаркая погода с температурой воздуха в среднем от 27 до 31 градуса тепла.

Народный прогноз погоды

28 июля – в этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского. В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит", пишет сайт "Синоптик".

29 июля - отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. С этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.

30 июля отмечается день памяти великомученицы Марины (Маргариты). В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

31 июля – в этот день почитается память Иоанна Многострадального. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.

1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Макрида считается указательницей осени. Если на Макриду мокро – вся осень мокрая. В народе заметили, если на Макриду сухо, не будет дождей на шесть недель, мокро – дождь на тот срок. На переменную погоду осени указывал сильный ветер и переменная облачность в этот день.