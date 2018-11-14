Где в Украине больше всего говорят на родном языке: результаты исследований

Печатаем больше книг на украинском, но отстаем в сфере услуг и играх

Украинский язык укрепляет свои позиции в стране — на нем говорят почти во всех школах, а телеканалы и радиостанции чаще используют его в часы пик. Об этом идет речь в аналитике общественного движения "Пространство свободы".

Согласно собранным данным, украинский родным считают почти 68% наших соотечественников. Но только половина украинцев говорят на нем в семьях. Самым же дружественным пространством к государственному языку стала сфера образования. Почти в 92% школ уроки ведут на украинском, на нем воспитывают и 95% дошкольников в детсадах.

Но авторы обзора отмечают, что реальная ситуация в этой сфере отличается от статистики.

"Образовательный процесс часто де-факто идет на русском языке, особенно вне уроков. Больше всего это касается музыкальных и спортивных школ, а еще учебных заведений на Востоке и Юге страны", — считают аналитики.

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Неспешно растут и тиражи украиноязычных книг — по состоянию на конец октября, они составляли 76% от всех выпущенных книг, что лишь на 2% больше прошлогодних показателей. Не в последнюю очередь из-за введенного порядка ввоза книг из России.

"Норма — мощный фактор, сдерживающий экспорт русскоязычных книг из России", — говорят авторы обзора, но добавляют, что часть такой литературы попадает к нам нелегально.

На украинском выходит 33% от всего тиража газет и 27% — журналов. Спрос на украиноязычные издания есть на западе страны, а вот на всей остальной территории люди привыкли читать в основном по-русски. Где украинский язык укрепляет свои позиции, так это в кинопрокате — сегодня, придерживаясь квот, более 90% фильмов у нас показывают в украинском дубляже или с украинскими субтитрами. Все же, кто хочет смотреть фильмы на русском, делают это в интернете.

На телевидении и радио доля госязыка в часы пик, в прайм-тайм за год выросла с 39% до 64%. 54% всех песен на общенациональных и 48% на местных радиостанциях звучат тоже на украинском. На нем ведут и радиопрограммы — более 85% времени всего эфира.

В сфере же питания 40% кафешек и 62% магазинов завлекают гостей украиноязычными вывесками. Обслуживание на украинском предоставляют 56% кафе и 52% продуктовых магазинов. Зато есть прогресс по наличию в кафе украиноязычного меню — в этом году 74% заведений представляют свои блюда на украинском, что на 10% больше, чем в 2017-м. В 86% магазинов есть ценники на украинском.

Авторы исследования отмечают, что укреплению позиций украинского языка способствуют квоты, хоть многие и критикуют их, считая, что у людей должно быть право выбора.

"Квотирование нужно отложить как минимум до стабилизации военной, политической и экономической ситуации в стране", — считает политолог Руслан Бортник.

Провал в сети и видеоиграх

В интернете же наш язык тотально проигрывает: среди 100 самых популярных в стране сайтов украиноязычных — лишь 10%, а из 100 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов — песен на украинском языке всего 6%, видео — 8%, а исполнителей — 7%. Еще хуже ситуация складывается для геймеров — на популярном ресурсе видеоигр Steam игр на украинском языке только 2,55%. Неважно обстоят дела и у отечественных производителей товаров и услуг — только 38% сайтов имеют украинскую версию.

Напомним, в начале октября Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Все сферы жизнедеятельности страны могут обязать использовать исключительно украинский язык. Правда интернет-СМИ будет легче – нужно лишь иметь украинскую версию сайта.

Отметим, что украинский язык вошел в ТОП-10 наиболее употребляемых в Европе. А в тройке лидеров – русский, немецкий и французский, они наиболее широко употребляемые языки среди населения Европы.