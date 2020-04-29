Гендиректор АО "СКМ" обратился к бизнесам SCM: Восстановление начинается с промышленности

Чтобы преодолеть оцепенение и двигаться дальше, нужно найти точки опоры, говорит Олег Попов

Мир ждет вакцину от коронавируса, вырабатывает коллективный иммунитет и одновременно — ищет пути выхода из экономического кризиса, ищет новые рецепты экономического здоровья. Об этом заявил генеральный директор АО "СКМ" Олег Попов, которого цитирует пресс-служба SCM.

"Из-за эпидемии и карантина в мире глобальный спад активности. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прямо заявила, что эпидемия коронавируса будет иметь худшие экономические последствия со времен Великой депрессии 1929 года. Прогноз падения мировой экономики в 2020 году — минимум 3%. Прогноз для Украины еще более удручающий — до 8%.

Самое сложное сейчас — преодолеть неопределенность

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Ни у кого нет готовых решений, есть только прогнозы и сценарии. Ученые-экономисты и практики бизнеса вслух констатируют – спад будет очень глубоким. И затяжным. Ведь мир впервые за последние 100 лет столкнулся с кризисом такой природы и характера. Кризисом, в котором могут исчезнуть целые отрасли.

Неопределенность уже вышла за экономическую сферу. Она стала социальным феноменом. Неопределенность так сильна, что никто не может справиться в одиночку. Людей сковывает страх. Чтобы преодолеть оцепенение и двигаться дальше, нужно найти точки опоры.

Первый шаг преодоления — принять новую реальность (и эпидемию, и глубокий экономический спад) и начать в ней работать. Мы развернули огромную работу по поддержке государства в борьбе с COVID-19. Мы сделали все возможное, чтобы наши сотрудники были в безопасности, а предприятия работали без перебоев (и везде во главе решений мы поставили стабильность работы и заботу о сотрудниках). Мы вышли с инициативой начать работу над экономической стратегией страны в условиях глобального кризиса – и эту инициативу поддержали другие бизнесы и правительство.

Я уверен – и в мире, и в Украине главным фактором в преодолении неопределенности, главным драйвером роста, главной точкой опоры будет бизнес. Причем именно промышленный бизнес. Именно из реального сектора экономики вырастет новая определенность. Вслед за промышленностью восстановятся малый и средний бизнес, сервисы, креативная экономика.

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Почему именно промышленный бизнес даст определенность? Чтобы восстановилась экономика, нужно опереться на самых стабильных. Сейчас как никогда понятно, что национальная экономика выстоит, если выстоит металлургия, энергетика и аграрный сектор. Они — базис украинской экономического восстановления. Как в борьбе с болезнью COVID-19 на передовой оказались врачи (а их поддержали бизнес и меценаты), так в борьбе с бедностью на передовую выходят металлурги, горняки, энергетики, аграрии, машиностроители.

Восстановление экономики начинается с промышленности.

Наш план восстановления для Украины — поднимать промышленность, чтобы дать шанс восстановиться малому и среднему бизнесу. И по этому плану мы идем. В него мы верим. В него мы инвестируем. Что именно мы делаем?

Реклама В тренде Гендиректор АО "СКМ" обратился к бизнесам SCM: Восстановление начинается с промышленности

С одной стороны – мы продолжаем работать, вести бизнес "как обычно", что в текущем моменте почти подвиг. Наши предприятия переведены на особый режим, на них внедрены новые нормы гигиены и безопасности. С другой стороны – мы проводим большую работу по сохранению ликвидности, чтобы иметь возможность платить нашим сотрудникам зарплаты, а нашим подрядчикам – оплачивать их работу. Но самое главное – мы продолжаем инвестировать в наши ключевые проекты, прежде всего – в промышленных бизнесах.

Опыт Китая показывает, что при правильной государственной политике эффективнее всего начинать именно с этого — там промышленность уже практически восстановилась, а сектор услуг едва перешагнул отметку в 40% от докризисного уровня. Но процессы роста запущены и их синхронизация — лишь вопрос времени. Базовые отрасли – как локомотивы – подтягивают остальных за собой. Мы в этом сценарии кровно заинтересованы. Ведь SCM это не только тяжелая промышленность и энергетика. Это еще и банковский, страховой, телекоммуникационный и другие бизнесы. Мы со всей страной в одной лодке.

Бизнес SCM — большой, созидающий, устойчивый бизнес, который обеспечивает рабочие места и зарплаты для сотрудников, наполняет бюджет страны, дает возможность развития малому и среднему бизнесу. Это делает SCM важным элементом экономического фундамента страны. И чем устойчивее этот фундамент, тем быстрее восстановится экономика в целом.

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Почему так? В периоды потрясений обнажается экономическая правда — финансовой опорой государства являются только те бизнесы, которые честно платят зарплаты и налоги. Особенно для Украины, где значительная доля экономики находится в тени. Бизнес Рината Ахметова — главный легальный бизнес страны. И крупнейший частный налогоплательщик. Налоги — единственный источник денег в бюджете страны. Наши налоги – это зарплаты, пенсии, дороги, образование, оборона и медицина.

Как ускорить процесс восстановления экономики

Это займет не пару недель и даже не пару месяцев. Чтобы это случилось как можно быстрее, на уровне государства важно соблюдать три принципа:

1. Солидарность и взаимопомощь . Восстановление тем быстрее начнется, чем скорее все силы страны будут сконцентрированы вокруг этой задачи. Мы должны объединиться вокруг спасения экономики так же, как мы объединились вокруг борьбы с эпидемией.

2. Профессионализм . Сейчас нет места пустому популизму и конъюнктурным лозунгам. Чтобы выстоять, нужен профессиональный диалог бизнеса и государства. Украинская экономика сейчас нуждается в четком фокусе на главных секторах и точках восстановительного роста. Нам всем нужен четкий план и много-много работы.

3. Экономический патриотизм . Пандемия и глобальная "борьба без правил" за медицинское оборудование и средства защиты показала, что возникла не только социальная дистанция между людьми, но и экономическая дистанция между целыми странами. Своего рода экономический карантин. Сейчас в экономике каждая страна за себя, правительства крупнейших стран повсеместно усиливают протекционистские меры, направленные на защиту национальных производителей. Сейчас поддержка своих — стремительно набирающий ход мировой тренд. Это значит, что и в сфере экономического здоровья Украине нужно рассчитывать максимально на себя. Чтобы восстановилась украинская экономика на всех уровнях нужно стимулировать отечественного производителя — от муниципальных закупок до национальных программ. Это не означает, что нужно закрыть украинские рынки для других. Это означает, что нужно развивать национальный бизнес. От самых маленьких и до самых системных.

Мир меняется, и мы вместе с ним. В эти сложные времена нужны не просто решения. Нужны решения, которые работают. Вместе мы их найдем", – подытожил Олег Попов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Олег Попов заявил: в компании вовремя начали принимать меры для предотвращения распространения коронавируса .

Напомним, мы рассказывали, что в SCM назвали сумму инвестиций в Украину в 2019 году.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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