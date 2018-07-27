Генерал Наев встретился на Донбассе с генсеком ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приехал на Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами, генералом Сергеем Наевым, сообщает штаб ООС.

Они обсудили вопросы соблюдения "хлебного" перемирия, которое вступило в силу с 1 июля. Также Наев ознакомил Гремингера с гуманитарной ситуацией на востоке Украины.

В ходе встречи генерал-лейтенант Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей.

Не забыл украинский генерал упомянуть и о регулярных нарушениях режима прекращения огня боевиками, которые в том числе используют запрещенного Минскими соглашениями вооружение. По завершении беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменялись мнениями.

Накануне с главой ОБСЕ встретился заместитель Климкина. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и Гремингер обсудили пути достижения мира на Донбассе.

Напомним, на днях командующий ООС встретился в Краматорске с нардепом Дмитрием Ярошем. Отметим, что он является еще и лидером подразделений "Украинской добровольческой армии". Речь шла об участии добровольцев в Операции объединенных сил, что они не могут воевать на Донбассе, если не будут входить в состав ВСУ.