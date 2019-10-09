Генерал о разведении сил: ВСУ могут выйти из ряда населенных пунктов

Поселки, за которые не один год сражались украинские военные, могут стать «серой зоной»

/ Фото: AFP

В результате разведения войск на Донбассе т.н. "серой зоной" могут стать ряд населенных пунктов, который сейчас под контролем украинских военных. Однако и боевикам придется покинуть некоторые поселки.

Об этом рассказал заместитель командующего штаба Операции объединенных сил Богдан Бондарь, передает "Радио Свобода".

По его словам, на участках Золотое и Петровское военные готовы к разведению и выполнить свои обязательства в этом вопросе. Однако он отметил, что противник не прекращает обстрелы: когда в ООС приехали чиновники из Киева, было несколько провокационных выстрелов. Оккупационные войска показали, что не настроены на отвод сил.

"Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведение сил и средств будет переноситься, пока не будут соблюдены все условия, в том числе, которые были определены министром обороны (Андрей Загороднюк заявил, что разведения начнется после прекращения стрельбы – ред.)", – сказал Бондарь и напомнил, что и Украина, и Россия должны зеркально отвести войска на один километр.

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В то же время генерал не исключил, что так называемыми "серыми зонами" могут стать подконтрольные Киеву Широкино, Пески, Гранитное, Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Катериновка, Луганское, частично могут демилитаризовать Талаковку, Бердянское.

"Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются. Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонние и в "нормандском формате", – объяснил офицер.

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Бондарь добавил, что на данный момент на повестке дня разведение у Петровского и Золотого, а по остальным участкам фронта нужно еще договариваться на переговорах.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября был сорвано разведения войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00. Министр обороны Загорднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет и отвод не отразится на безопасности местных жителей.

В то же время в МИД РФ цинично обвинили Киев в нежелании отводить войска. Однако стоит отметить, что Россия, выражая свое возмущение, забыла упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, чем сорвали мирный процесс.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, комментируя ситуацию с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

Также военные рассказывали, как разведут войска в районе Золотого. Подробнее смотрите в сюжете:

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