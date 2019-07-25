Генерал сравнил оснащенность Сил спецопераций ВСУ со спецназом США

Лунев рассказал, что элита украинской армии намерена полностью отказаться от советского вооружения

Силы спецопераций. Фото: facebook.com/usofcom.

Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задания в составе сил НАТО, а для этого на их оснащение выделяются серьезные финансы – экипировка бойцы обходится в 15 тысяч долларов. Хотя и не дотягивает до американских спецназовцев – их оснащение оценивается в 100 тысяч долларов. Об этом рассказал на брифинге командующий ССО Игорь Лунев.

По его словам, армейский спецназ сменил советские снайперские винтовки СВД на украинские UR-10 и иностранные Savage 338 калибр и Barrett. Кроме того, подразделения на 100% обеспечены беспилотниками.

В то же время он отмечает, что до уровня оснащения США Силы спецопераций не дотягивают: экипировка бойцов ССО стоит 15 тыс. долл., а в США может достигать до 100 тыс.

"Работа по обеспечению бойцов вещевым имуществом и вооружением продолжается и носит системный характер. В соответствии с государственным оборонным заказом, мы до 2025 года полностью переходим на другие образцы вооружения. На сегодняшний день мы уже имеем, хотя и не в полном объеме, такие образцы. Это – бронированный автомобиль Hummer, современные радиостанции, которые также обеспечивают закрытую связь", – сказал Лунев.

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В то же время они хотят полностью избавиться от советского вооружения раньше 2025 года. На сегодня перечень имущества бойцов составляет 175 наименований. Хотя в отличие от американских спецназовцев, украинские не имеют средств навигации и космической разведки.

"Этого нам не хватает сегодня. Американцы используют это по максимуму, в том числе и в группах специального назначения. Мы можем только использовать эти данные, если нам их предоставляют", – добавил он.

Ранее новости "Сегодня" показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.

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