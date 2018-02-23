Геннадий Москаль обматерил министра: Гройсман требует извинений, соцсети бурлят

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, возмущенный заявлением и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области были не растаможены и не используются по назначению, разразился матерной бранью.

Видео с высказываниями губернатора на сессии облсовета опубликовало издание "Мукачево.нет" в Facebook.

Стоит добавить, что высказывания Москаля прозвучали во время цитирования заявления Супрун, одновременно комментируя его.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой". Хотя сейчас все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь", – сказал он.

Также чиновник опроверг, заявление о том, якобы врачи не желают использовать "нерастаможенные" лекарства.

"Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори", – добавил глава Закарпатья.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на высказывания Москаля и призвал его публично извиниться перед женщиной.

А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-губернатор Луганской области Георгий Тука потребовал увольнения Москаля.

Также оценил заявления губернатора известный своими шутками народный депутат Виталий Чепинога.

Также не остались в стороне и другие пользователи соцсетей, которые разделились на три лагеря: одни горячо поддерживают матерщинника, другие указывают на недопустимость подобных высказываний в адрес женщины, а третьи просто веселятся, оставляя комментарии, подобные Чепиноге.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные реакции.

Напомним, ранее Москаль в ультимативной форме потребовал от премьера вернуть на должность уволенного главу областной таможни, угрожая в противном случае уйти в отставку.

Позже Москаль попросил Гройсмана направить президенту Петру Порошенко представление о его увольнении. В свою очередь, Гройсман ответил отказом и заявил, что не позволит разговаривать с ним языком ультиматумов.