Геннадий Москаль обматерил министра: Гройсман требует извинений, соцсети бурлят

Сегодня, 13:35

Соцсети бурно обсуждают нецензурное высказывание губернатора

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: &quot;Сегодня&quot;
Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня"

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, возмущенный заявлением и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области были не растаможены и не используются по назначению, разразился матерной бранью.

Видео с высказываниями губернатора на сессии облсовета опубликовало издание "Мукачево.нет" в Facebook.

Стоит добавить, что высказывания Москаля прозвучали во время цитирования заявления Супрун, одновременно комментируя его.

"Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости... Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: "Есть проблемы на Закарпатье, потому что местная администрация, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможила их и завезла контрабандой".  Хотя сейчас все растаможено. Это что за е**нутая, я извиняюсь", – сказал он.

Также чиновник опроверг, заявление о том, якобы врачи не желают использовать "нерастаможенные" лекарства.

"Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори", – добавил глава Закарпатья.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отреагировал на высказывания Москаля и призвал его публично извиниться перед женщиной.

screenshot_3_57

А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-губернатор Луганской области Георгий Тука потребовал увольнения Москаля.

screenshot_2_81

Также оценил заявления губернатора известный своими шутками народный депутат Виталий Чепинога.

screenshot_1_138

Также не остались в стороне и другие пользователи соцсетей, которые разделились на три лагеря: одни горячо поддерживают матерщинника, другие указывают на недопустимость подобных высказываний в адрес женщины, а третьи просто веселятся, оставляя комментарии, подобные Чепиноге.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные реакции.

screenshot_4_44

screenshot_5_42

screenshot_6_43

screenshot_7_36

screenshot_8_26

screenshot_9_23

Напомним, ранее Москаль в ультимативной форме потребовал от премьера вернуть на должность уволенного главу областной таможни, угрожая в противном случае уйти в отставку.

Позже Москаль попросил Гройсмана направить президенту Петру Порошенко представление о его увольнении. В свою очередь, Гройсман ответил отказом и заявил, что не позволит разговаривать с ним языком ультиматумов.
Закарпатье, соцсети, корь, супрун, Гройсман, Геннадий Москаль, Тука, вакцины

Вы сейчас просматриваете новость "Геннадий Москаль обматерил министра: Гройсман требует извинений, соцсети бурлят". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

Фото: newsader.com

Надежность и позитив: соцсети с юмором назвали лучшие банки Крыма

Вчера, 19:14

В сети со смехом определили неожиданных победителей

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Гройсман объяснил, что будет с проектами ЕС по модернизации границы

Вчера, 18:08

Премьер рассказал, что проект Евросоюза стартовал в 2007 году и за это время столкнулся с рядом трудностей
Загрузка...
Загрузка...