Геноцид стариков: на КПВВ боевиков на Донбассе скончалась 70-летняя пенсионерка из Ждановки

Пару лет назад было полегче, если можно так называть этот ад с блокпостами, говорят дончане

Фото: соцсети.

Геноцид стариков: на КПВВ боевиков на Донбассе скончалась 70-летняя пенсионерка из Ждановки Глеб Широков https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f17/c2b/5c3f17c2b52df.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f17/c2b/5c3f17c2b52df.png 2019-01-16T13:40:20+02:00 Украина Пару лет назад было полегче, если можно так называть этот ад с блокпостами, говорят дончане

В пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса снова трагически умерла женщина. Жительница оккупированной Ждановки, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. На прошлой неделе в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека.

Дончане уверяют: боевики устроили настоящий геноцид стариков. Со стороны неподконтрольный территорий переход линии разграничения вместе с очередями и проверкой документов и досмотром автомобилей может занимать от нескольких часов до суток. На украинской стороне – от силы полчаса.

"Боевики сами пишут в своих сводках, например, сегодня: "по состоянию на 9:35 на блок посту – 220 автомобилей, 67 автобусов, до 160 человек пешей очереди". Это часа два-три, не меньше, ожидания. А стоять на морозе и молодым трудно, не то что старикам. Вот и умирают люди, – рассказал житель Донецка Андрей Клевцов. – И не за дешевой колбасой едут пожилые люди на подконтрольную территорию, а за своими честно заработанными деньгами – пенсией".

Как отмечают жители оккупированных районов Донбасса, в последнее время пересечь блокпосты боевиков стало значительно труднее. Все чаще люди возвращаются домой, не в силах дождаться в многочасовой очереди возможности перейти "границу". Далеко не у всех есть деньги на услуги частных перевозчиков, которые берут от 150 до 500 грн за переезд в зависимости от очередности и расстояния поездки.

"Еще пару лет назад было как-то чуть полегче, если можно так называть этот ад с блокпостами. Но проходили быстрее, и каждая смерть была громким инцидентом, с которым разбирались. А сейчас – просто статистика. Тогда еще у стариков были какие-то финансовые возможности проехать на машине, возможно, из-за того, что у них была помощь от Гумштаба, они могли сэкономить деньги на покупке продуктов и отложить их на поездки. Да и цены были поменьше. Сейчас же и молодым выжить непросто, не то что пожилым", – сетует макеевчанка Лидия Брух.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории Украины умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Ранее мы писали, что во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.

Вы сейчас просматриваете новость " Геноцид стариков: на КПВВ боевиков на Донбассе скончалась 70-летняя пенсионерка из Ждановки". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Глеб Широков Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...