Геноцид стариков: на КПВВ боевиков на Донбассе скончалась 70-летняя пенсионерка из Ждановки
Пару лет назад было полегче, если можно так называть этот ад с блокпостами, говорят дончане
В пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса снова трагически умерла женщина. Жительница оккупированной Ждановки, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. На прошлой неделе в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека.
Дончане уверяют: боевики устроили настоящий геноцид стариков. Со стороны неподконтрольный территорий переход линии разграничения вместе с очередями и проверкой документов и досмотром автомобилей может занимать от нескольких часов до суток. На украинской стороне – от силы полчаса.
"Боевики сами пишут в своих сводках, например, сегодня: "по состоянию на 9:35 на блок посту – 220 автомобилей, 67 автобусов, до 160 человек пешей очереди". Это часа два-три, не меньше, ожидания. А стоять на морозе и молодым трудно, не то что старикам. Вот и умирают люди, – рассказал житель Донецка Андрей Клевцов. – И не за дешевой колбасой едут пожилые люди на подконтрольную территорию, а за своими честно заработанными деньгами – пенсией".
Как отмечают жители оккупированных районов Донбасса, в последнее время пересечь блокпосты боевиков стало значительно труднее. Все чаще люди возвращаются домой, не в силах дождаться в многочасовой очереди возможности перейти "границу". Далеко не у всех есть деньги на услуги частных перевозчиков, которые берут от 150 до 500 грн за переезд в зависимости от очередности и расстояния поездки.
"Еще пару лет назад было как-то чуть полегче, если можно так называть этот ад с блокпостами. Но проходили быстрее, и каждая смерть была громким инцидентом, с которым разбирались. А сейчас – просто статистика. Тогда еще у стариков были какие-то финансовые возможности проехать на машине, возможно, из-за того, что у них была помощь от Гумштаба, они могли сэкономить деньги на покупке продуктов и отложить их на поездки. Да и цены были поменьше. Сейчас же и молодым выжить непросто, не то что пожилым", – сетует макеевчанка Лидия Брух.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по прибытии с временно оккупированной территории Украины умерли двое граждан Украины, 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.
Ранее мы писали, что во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину.
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