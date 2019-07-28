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Подозрения судьям Окружного админсуда не подписаны: в ГПУ объяснили причину

28 июля, 13:20

Подозрения судьям должен подписать генпрокурор или его заместитель

Фото: Сегодня

Руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), где недавно провели обыски. Об этом сообщает DW.

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что подозрения судьям должен подписать генеральный прокурор или его заместитель.

"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю. Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет разбирательство и его результат", – пояснил он.

Горбатюк также добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.

Кроме того, по его словам, изначально планировалось провести обыски не только в помещении ОАСК, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако часть обысков не была согласована руководством Генпрокуратуры.

Напомним, в ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств. Это представляет угрозу государственной безопасности.


Кроме этого, в начале месяца президент Владимир Зеленский призвал САП и НАБУ доказать свою эффективность и теперь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет о подготовке новых подозрений топ-чиновникам.

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Тег генпрокуратура, прокурор, судья, подозрение, Горбатюк

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