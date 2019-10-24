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Генпрокуратура может вручить подозрение Андрею Богдану – источник

24 октября, 14:19

Подозрение готовится по факту расследования правонарушений времен власти Януковича

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Генеральная прокуратура Украины рассматривала возможности вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сайту "Сегодня" рассказали источник, осведомленный с процессуальным производством ГПУ.

"Да, такое производство есть", – сообщил "Сегодня" информированный источник.

В то же время официально в пресс-службе ГПУ нам сообщили, что такой информацией не располагают, но пообещали уточнить, соответствует ли она действительности.

(Новость дополняется)

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ГПУ Андрей Богдан

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