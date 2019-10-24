Генпрокуратура может вручить подозрение Андрею Богдану – источник

Генеральная прокуратура Украины рассматривала возможности вручения подозрения главе Офиса президента Андрею Богдану. Об этом сайту "Сегодня" рассказали источник, осведомленный с процессуальным производством ГПУ.
"Да, такое производство есть", – сообщил "Сегодня" информированный источник.
В то же время официально в пресс-службе ГПУ нам сообщили, что такой информацией не располагают, но пообещали уточнить, соответствует ли она действительности.
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