Генпрокуратура не видит оснований считать убийство Шеремета терактом

Сегодня, 01:45

Следствие также назвало мощность взрывного устройства

Павел Шеремет. Фото: соцсети
Павел Шеремет. Фото: соцсети

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ редактору "Украинской правды" Алене Притуле.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ("террористический акт", – ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве утверждают, что такие признаки установлены не были ни на момент регистрации производства, ни спустя два года.

Следствие также назвало мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте – "относительно незначительным для поражения многих целей".

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"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ также не установили оснований для квалификации убийства как теракта. В то же время в ведомстве заверили, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации усилий на расследовании убийства Шеремета.

На требование Притулы признать ее потерпевшей в деле ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отметили в прокуратуре.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился ШереметЖурналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.
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