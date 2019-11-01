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Генпрокурор заявил о продвижении в деле Гандзюк

1 ноября, 16:29

С сентября следствие по этому делу значительно активизировалось

Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", – сказал генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве.

Он отметил, что с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось.

"Поэтому вскоре будут результаты", – добавил генпрокурор.

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Как сообщалось, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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