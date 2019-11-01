Генпрокурор заявил о продвижении в деле Гандзюк

С сентября следствие по этому делу значительно активизировалось

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", – сказал генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве.

Он отметил, что с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось.

"Поэтому вскоре будут результаты", – добавил генпрокурор.

Реклама

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Павловскому, который с ноября 2018 года находился под стражей, в начале апреля изменили обвинение с соорганизации на замалчивание убийства (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса), которое карается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки – Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Также по делу об убийстве активистки фигурирует ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и тогдашний помощник народного депутата от БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама