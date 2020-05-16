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Геращенко объяснил, когда в Украине заработает система видеофиксации

16 мая, 10:33

Кристина Зеленюк , Игорь Серов , Игорь Тимофеев

На начальном этапе заработают 50 видеокамер в Киеве и вокруг столицы на трассах

Из-за вспышки коронавирусной инфекции МВД перенесло запуск системы видеофиксации Правил дорожного движения с 1 мая на 1 июня.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk.

"Отсрочка была по причине вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий (полиграфкомбинат "Украина". – К.З. и И.С .), которое должно было обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает", – пообещал замминистра.

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"На начальном этапе в этой системе заработает 50 видеокамер, поставленных в Киеве и вокруг столицы на трассах. Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят владельца автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если владелец автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем, и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будет составляться на лицо, которое было за рулем", – объяснил Геращенко.

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Ранее Геращенко оригинально прокомментировал открытие границ с Европой: Поцелуете шлагбаум и вернетесь .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока" .

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ПДД письма счастья Антон Геращенко Нарушения ПДД видеофиксация

Источник: Сегодня

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