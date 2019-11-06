Геращенко заявил, что МВД будет системно бороться за безопасность журналистов

Антон Геращенко

Политика Министерства внутренних дел Украины заключается в том, что власти демократической и европейской страны, коей и является Украина, должны системно прилагать усилия, чтобы гарантировать безопасность журналистам и право граждан на информацию.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил сегодня, во время парламентских слушаний на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", сообщает Департамент коммуникации ведомства.

Замминистра также рассказал, что 24 октября состоялась встреча министра внутренних дел Арсена Авакова с председателем Национального союза журналистов Сергеем Томиленко.

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"Во время встречи министр дал поручение мне как его заместителю и главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко координировать усилия Министерства внутренних дел и Национальной полиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности. По поручению министра отныне ответственность за эффективность расследований преступлений против журналистов будут регулярно отчитываться перед прессой о усилия по защите представителей СМИ. Также Арсен Аваков поручил Национальной полиции оперативно реагировать на факты препятствования профессиональной деятельности журналистов и пообещал обеспечить персональное реагирования на резонансные нападения на журналистов в регионах", – отметил Геращенко.

Он добавил, что уже в ближайшее время на официальном сайте МВД появится отдельный раздел, где можно будет посмотреть перечень зарегистрированных преступлений, совершенных против журналистов, и ход их расследования.

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Геращенко обратился ко всем пострадавшим журналистам с призывом обязательно обращаться в правоохранительные органы в случае препятствования законной профессиональной деятельности.

"Преступления против безопасности журналистов не должны оставаться безнаказанными, и правоохранительная система должна обеспечить надлежащее расследование таких дел", – добавил замминистра.

В течение 9 месяцев 2019 года следователями Национальной полиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений против журналистов. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлено обвинительные акты в 10 уголовных производствах за 12 уголовных преступлений. В 156 уголовных правонарушениях в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

Сайт "Сегодня" сообщал, что президент Владимир Зеленский создал Совет по свободе слова и защите журналистов .

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