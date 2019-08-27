Герои "Сегодня": Олег Собченко борется за реку Рось

Спасти водоем. Олег Собченко уже год борется за реку Рось. Она страдает от токсичных водорослей. На собственные деньги закупил микроорганизмы, которые эти вородосли уничтожают. И постоянно контролирует уровень кислорода в воде. Как простое человеческое неравнодушие может спасти окружающую среду - очередная история "Героя "Сегодня".

Его всегда можно увидеть здесь – у Роси. Олег Собченко вместе с товарищами спасают реку, которая является источником воды для многих населенных пунктов.

"Это Белая Церковь, Богуслав, Мироновка. Корсунь является последним городом в низовьях реки", – говорит Виктор Цымбал, участник группы "SaveRos".

Она цветет, мелеет и задыхается. Эксперты говорят местные ГЭС перекрывает поток воды. И превращают реку в пруд.

"Это место – наихудшее на Роси с точки зрения экологии. И они до сих пор не признают своей вины в этом. Они рассказывают, что это естественный какой-то процесс", – говорит Олег Собченко.

Чтобы показать масштабы болезни Роси, Олег везет журналистов к водохранилищу. Плывем на лодке, вместе с псом Сирком.

Красота вокруг и покой. Только вода – зеленая и вонючая.

"Летом в это время Рось должна быть прозрачностью где-то метр, полтора метра. Это такая прозрачность, которую я помню с детства", – говорит Собченко.

Вода цветет из-за сине-зеленых водорослей. Проблема не украинская - мировая. Именно из-за них каждые 12 лет – количество "мертвых зон" в водоемах мира – удваивается.

Массово травится рыба, гибнут животные, страдают люди. В прошлом году погибло несколько тонн пресноводной живности.

"Я начал на эту тему писать посты Фейсбуке. Это привлекло внимание журналистов. И тогда начали об этой катастрофе писать больше. Появилось уголовное дело", – говорит Собченко.

За свой счет – закупил тонны хлореллы. Микроорганизма, который истребляет зеленые водоросли.

"Это прекрасная инициатива. Потому что у меня есть два сына, и есть внучка. И тут у меня дом тоже у реки. И поколению нужно тоже, чтобы что-то оставалось", – считает Владимир Гуриненко, житель Стеблева.

Уровень кислорода контролирует оксиметром. Замеряет данные глубин.

Сейчас Олег возглавляет волонтерское движение – "Save Ros".

"Сначала стихийное такое собрание было людей. А сейчас уже, по сути, это юридическое лицо. Которое зарегистрировано. Благотворительный фонд", – говорит Галина Добровольская, участница группы "SaveRos".

Уже имеют на счету более 60-ти тысяч гривен. За эти деньги заказали исследования у ученых. Потому спасти Рось – мало. Надо обезопасить все украинские водоемы

"Эти исследования как раз и дадут возможность на законодательном уровне делать какую-то базу, которая станет отправной точкой для того, чтобы спасти не только Рось, но и все другие реки", – говорит волонтер.

Узнав, что "Сегодня" считают его Героем, а также вручают ему такую ​​премию, Олег удивляется.

"К чему это. Неожиданно, скажу вам", – делится он.

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