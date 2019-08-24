Герои "Сегодня": в окружении под Дебальцево хирург Александр Данилюк оперировал прямо в блиндаже

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.
Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.
Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".
Одна из первых наград досталась хирургу Александру Данилюку.
В феврале 2015 года он вместе с бойцами попал в окружение под Дебальцево. Когда выяснилось, что эвакуация раненых невозможна, взял в руки скальпель и начал оперировать в блиндаже, несмотря на обстрелы. И спасал жизни – военным и гражданским.
За свой невероятный подвиг зимой 2015 года Александр Данилюк не получил ни одной государственной награды. Но для команды "Сегодня" он настоящий Герой, которым должна гордиться вся страна.
На войне у него был позывной "Смайл". Хирург Александр Данилюк и правда – постоянно улыбается. Но получая награду – Герой "Сегодня", смущается.
"Благодарю, очень приятно! Удивлен! Хотя. А почему именно я?" - спрашивает хирург Александр Данилюк.
Его крошечный кабинет в Минздраве абсолютно не похож на чиновничий. Фото, флаги, благодарности от пациентов.
"Здесь, собственно, часть фото с Майдане, а часть с войны. А это – наш боевой флаг медицинской роты 128-й бригады", – показывает Александр Данилюк.
У него за плечами – Майдан и война. Счастье, Станица Луганская и – Дебальцево. И сотни спасенных жизней.
"Мы не были готовы, нас не учили такому", - говорит хирург Александр Данилюк.
"Сегодня" гуляют с Александром по вечернему парку, рядом – бегают дети и ходят их родители. Мир и покой. И тем страшнее рассказ врача.
"Первые его слова были: "Увижу ли я Софию?" Я спросил, кто она, и он сказал: "Моя дочь, ей три года". А я понимал, что он ее, видимо, не увидит", – со слезами в глазах рассказывает хирург Александр Данилюк об одном из раненых бойцов.
В феврале 2015 года Александр вместе со своей бригадой попал в окружение под Дебальцево. Жестокие бои не утихали ни на минуту. Раненых становилось все больше. И эвакуировать их было невозможно.
"На второй час окружения я понял, что должен принимать какое-то решение. И я принял решение взять скальпель в руки и начать оперировать в окопе", - вспоминает Александр Данилюк.
Госпиталь 128-й бригады попал под обстрелы. Россияне перехватывали радиопереговоры медиков и били по ним из "Градов". Просто во время приема раненых.
"Все, что оставалось снаружи, просто поддавалось прицельному обстрелу. И наши реанимобили были разрушены – сам транспорт, лекарства, палатки со складами", – рассказывает Александр.
Деревянные нары в блиндаже, превратились в операционную. Среди хирургических инструментов – слесарные клещи, обломок пилы по металлу и дешевый налобный фонарик.
"Я работал с побратимами на коленях. Я не мог в полный рост стоять. Все операции происходили не только на коленях, но и в согнутом положении", - рассказывает врач.
Девяносто пять операций за девять дней! Военные, гражданские, а также – дети. Все это время единственный на Дебальцевском плацдарме хирург не смыкал глаз. Но самым тяжелым было решать: кто будет иметь шанс на жизнь.
"Это когда у тебя есть более одного раненого, и ты должен сделать приоритет, кого ты берешь первым, или кого ты вообще не берешь".
Александр показывает фото, сделанное после одной из операций. Снимок стал легендарным. На нем врачи и раненый Александр Тарасюк, который только открыл глаза после четырехчасовой операции.
Во время боя за блокпост Балу осколок снаряда разорвал ему печень, прошил желудок и застрял у позвоночника. У врачей почти не осталось анестезии. Оперировали без обезболивания.
"Я слышал, как они говорили между собой: "Играли Шахтер-Бавария, во Львове, счет 0:0. Я не знаю откуда, но я это слышал просто", - с улыбкой вспоминает о разговорах врачей во время операции ветеран 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Тарасюк.
"Боль чувствовали?" - спрашивают "Сегодня" у ветерана.
"Да. Когда они кишки доставали, то очень чувствовал боль", – говорит Александр Тарасюк.
"Пластиковый стаканчик стал инструментом вместо отсоса, которым забирается кровь. И анестезиологи назад кровь загоняли в вену", – вспоминает хирург Александр Данилюк.
Впоследствии медики не верили, что такую сложнейшую операцию сделали в блиндаже, в окружении, под обстрелом и без инструментов. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны! Украинские врачи зимой 2015 года сделали невозможное. Хотя никакой награды за свой подвиг медики так и не получили...
Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя на День Независимости. Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.
Также сообщалось, что 21 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.
Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019
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