Герои "Сегодня": в окружении под Дебальцево хирург Александр Данилюк оперировал прямо в блиндаже

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.

Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.

Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".

Одна из первых наград досталась хирургу Александру Данилюку.

В феврале 2015 года он вместе с бойцами попал в окружение под Дебальцево. Когда выяснилось, что эвакуация раненых невозможна, взял в руки скальпель и начал оперировать в блиндаже, несмотря на обстрелы. И спасал жизни – военным и гражданским.

За свой невероятный подвиг зимой 2015 года Александр Данилюк не получил ни одной государственной награды. Но для команды "Сегодня" он настоящий Герой, которым должна гордиться вся страна.

На войне у него был позывной "Смайл". Хирург Александр Данилюк и правда – постоянно улыбается. Но получая награду – Герой "Сегодня", смущается.

"Благодарю, очень приятно! Удивлен! Хотя. А почему именно я?" - спрашивает хирург Александр Данилюк.

Его крошечный кабинет в Минздраве абсолютно не похож на чиновничий. Фото, флаги, благодарности от пациентов.

"Здесь, собственно, часть фото с Майдане, а часть с войны. А это – наш боевой флаг медицинской роты 128-й бригады", – показывает Александр Данилюк.

У него за плечами – Майдан и война. Счастье, Станица Луганская и – Дебальцево. И сотни спасенных жизней.

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"Мы не были готовы, нас не учили такому", - говорит хирург Александр Данилюк.

"Сегодня" гуляют с Александром по вечернему парку, рядом – бегают дети и ходят их родители. Мир и покой. И тем страшнее рассказ врача.

"Первые его слова были: "Увижу ли я Софию?" Я спросил, кто она, и он сказал: "Моя дочь, ей три года". А я понимал, что он ее, видимо, не увидит", – со слезами в глазах рассказывает хирург Александр Данилюк об одном из раненых бойцов.

В феврале 2015 года Александр вместе со своей бригадой попал в окружение под Дебальцево. Жестокие бои не утихали ни на минуту. Раненых становилось все больше. И эвакуировать их было невозможно.

"На второй час окружения я понял, что должен принимать какое-то решение. И я принял решение взять скальпель в руки и начать оперировать в окопе", - вспоминает Александр Данилюк.

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Госпиталь 128-й бригады попал под обстрелы. Россияне перехватывали радиопереговоры медиков и били по ним из "Градов". Просто во время приема раненых.

"Все, что оставалось снаружи, просто поддавалось прицельному обстрелу. И наши реанимобили были разрушены – сам транспорт, лекарства, палатки со складами", – рассказывает Александр.

Деревянные нары в блиндаже, превратились в операционную. Среди хирургических инструментов – слесарные клещи, обломок пилы по металлу и дешевый налобный фонарик.

"Я работал с побратимами на коленях. Я не мог в полный рост стоять. Все операции происходили не только на коленях, но и в согнутом положении", - рассказывает врач.

Девяносто пять операций за девять дней! Военные, гражданские, а также – дети. Все это время единственный на Дебальцевском плацдарме хирург не смыкал глаз. Но самым тяжелым было решать: кто будет иметь шанс на жизнь.

"Это когда у тебя есть более одного раненого, и ты должен сделать приоритет, кого ты берешь первым, или кого ты вообще не берешь".

Александр показывает фото, сделанное после одной из операций. Снимок стал легендарным. На нем врачи и раненый Александр Тарасюк, который только открыл глаза после четырехчасовой операции.

Во время боя за блокпост Балу осколок снаряда разорвал ему печень, прошил желудок и застрял у позвоночника. У врачей почти не осталось анестезии. Оперировали без обезболивания.

"Я слышал, как они говорили между собой: "Играли Шахтер-Бавария, во Львове, счет 0:0. Я не знаю откуда, но я это слышал просто", - с улыбкой вспоминает о разговорах врачей во время операции ветеран 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Тарасюк.

"Боль чувствовали?" - спрашивают "Сегодня" у ветерана.

"Да. Когда они кишки доставали, то очень чувствовал боль", – говорит Александр Тарасюк.

"Пластиковый стаканчик стал инструментом вместо отсоса, которым забирается кровь. И анестезиологи назад кровь загоняли в вену", – вспоминает хирург Александр Данилюк.

Впоследствии медики не верили, что такую сложнейшую операцию сделали в блиндаже, в окружении, под обстрелом и без инструментов. Такого в Европе не было со времен Второй мировой войны! Украинские врачи зимой 2015 года сделали невозможное. Хотя никакой награды за свой подвиг медики так и не получили...

Между тем военные рассказали, как боевики на Донбассе вели себя на День Независимости. Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что 21 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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