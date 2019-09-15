Герои среди нас: украинцы спешат на помощь, не дожидаясь полиции

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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В последнее время в Украине происходит все больше случаев, когда прохожие становятся свидетелями неправомерных действий и, не дожидаясь полиции, задерживают преступников.

Один из последних таких эпизодов произошел в Виннице. Там 21-летний студент Вячеслав Постернак увидел, как в местном парке вор угоняет чужой велосипед. Парень сначала снимал вора на видео, а потом стал его преследовать.

"В какой-то из моментов я увидел, как по аллее прохаживается парень и косит взглядом на один из припаркованных велосипедов, — рассказал "Сегодня" Вячеслав. — Я начал снимать это на видео и, как оказалось, не зря. — Подозрительный тип кусачками перекусил парковочный тросик. Когда я ему сделал замечание, он начал убегать, отмахиваясь от меня тросом. В одном из закоулков я все-таки его догнал. Он пошел на меня в атаку с кусачками, но я смог его задержать и попросил помощи у прохожих. Люди вызвали полицию".

Вячеслав добавляет, что ловить преступников ему не привыкать: четыре года назад он погнался за мужчиной, который отобрал у 9-летнего мальчугана телефон, и тоже при помощи прохожих смог передать нарушителя в руки правоохранителей.

Копы отметили неравнодушие Вячеслава Постернака и наградили почетной грамотой.

/ Фото: Нацполиция

В Нацполиции нам рассказали, что случаев задержания преступников гражданскими по стране немало.

"В Винницкой области недавно был случай, когда водителя, сбившего бабушку и скрывшегося с места ДТП, задержал таксист. Причем, ценой своего авто. Мужчина погнался за лихачом и блокировал его в одном из переулков своим автомобилем. Виновник ДТП пошел на таран, но после все равно был задержан", — рассказали нам в пресс-службе Нацполиции.

Вспоминают в полиции и смелость жителей Ровно, которые на одном из рынков задержали вооруженного пистолетом и скальпелем мужчину.

"31-летний житель Костополя угрожал одному из продавцов бананов физической расправой, отбирая у него товар. Прохожие задержали нарушителя и передали в руки полиции. Задержанный уже неоднократно был замечен в мелких преступлениях", — рассказали нам копы.

В Голосеевском районе Ки­е­­ва 26-летний грабитель был пойман на горячем. Он сорвал цепочку с шеи старушки. Грабителя задержали прохожие, а тот, чтобы скрыть улики, проглотил цепочку. Приехавшие по вызову полицейские отвезли грабителя на рентген, во время которого вещдок был обнаружен в его желудке.

Благодарят, но не одобряют

"Отзывчивость людей на чужую беду свойственна не всем, — говорит психолог Лилия Воронина. — Во-первых, на помощь, как правило, приходят молодые люди, а это поколение, которым ближе европейские ценности, а не совковые, когда всем было все равно. Молодежь, уже повидавшая мир, знает, как там уважительно относятся к правам каждого. Во-вторых, многие украинцы часто доверяют больше себе, а не правоохранительным органам. Поэтому, видя преступление, сначала не зовут полицию, а пытаются помочь сами. В-третьих, часть из тех, кто не остался равнодушным, — это люди, которые, возможно, ранее сами пережили подобное. В жертве преступления они могут увидеть себя в прошлом".

В полиции добавляют, что приветствуют такую доблесть и отзывчивость граждан, но просят при виде вооруженного преступника быть предельно осторожными.

"Задержать такого человека безопасно для окружающих могут лишь правоохранители. Есть случаи, когда, например, грабители тяжело ранили тех, кто пытался их задержать", — сказали нам полицейские.

Впрочем, есть и другие случаи борьбы с преступностью. Например, на днях в Кривом Роге полицейские наградили местного 13-летнего школьника, который за последнее время в городе намеренно зарисовал 600 надписей, рекламирующих наркотики.

"На этот поступок меня вдохновил мой спортивный тренер, — рассказал школьник. — Он рассказывает об опасности наркотиков и том, что каждый может сделать что-то посильное, чтобы бороться с ними".

Как правило, правоохранители награждают смельчаков грамотами, недорогими наручными часами и мобильными телефонами.

Напомним, недавно в Харькове задержали насильника 12-летней девочки. Подробности – в сюжете:

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