Геруса застукали на злостном нарушении режима карантина: чем занимался нардеп

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус нарушил условия карантина и самоизоляции. Мало того, что он вышел на улицу и пришел в общественное место без маски, так еще и пришел на спортплощадку, посещение которых запрещено в связи с карантинными мерами, веденными в Украине из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее фото и видео того, как Андрей Герус бегает на спортплощадке университета имени Тараса Шевченко, опубликовал на своей странице в Facebook Николай Слободян.

"На фото и видео депутат-слуга Герус сегодня, 19.04, который откровенно нарушает правила карантина, бегая по стадиону (комплекс университета Шевченко). Замечу, что на стадион даже до карантина никого не пускали, если не имеет отношения к университету. На мой вопрос, почему он нарушает условия карантина, он сказал, что "вопрос не к нему". Дежурный сказал, что ректор дал разрешение. Правила и законы для лохов?! Или можно всем нарушать?" – написал Слободян.

Реклама

В комментариях под постом также автор отметил, что на его вопрос к Герусу тот якобы ответил, что "договорился с ректором". Ну а пользователи сети, естественно, возмутились. Ведь такая "избирательность" – совершенно неприемлема.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 20 апреля

В свою очередь лидер "Радикальной партиии" Олег Ляшко на свойе странице в Fecebook отметил, что карантин и его условия – для всех одинаковы. И что он ждет от правоохранителей адекватной реакции на нарушение Герусом условий карантина, ведь вина нардепа очевидна.

Напомним, на телеканале "Украина" выходит серия специальных репортажей-расследований "По следам Андрея Геруса".

Реклама

Тема расследований – так называемая "поправка Геруса", которая позволила закупать электроэнергию в России и Беларуси, поставив под удар украинскую энергосистему.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама