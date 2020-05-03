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"Гетман Сагайдачный" вышел в море и впервые за несколько лет провел ракетные стрельбы

3 мая, 21:01

Елена Вус

Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК -16

Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в Черное море.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Фрегат закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач. Перед экипажем поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-ти миллиметровой установки – АК-630, с которыми личный состав успешно справился.

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Отмечается, что впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК -16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые "облака" для отклонения от курса наведенных на корабль ракет.

Кроме того, уже не впервые украинские военные морякизафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках. Кроме военных разведывательных кораблей в районе Галицинских газовых месторождений, команда флагмана наблюдала, как российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов, спустил российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

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Гетман Сагайдачный

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