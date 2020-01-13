Гибель Амины Окуевой: ее муж назвал заказчиков

Заказчиками убийства добровольца и медика Амины Окуевой является российское руководство, и следователи скоро это докажут.

Уверенность в этом муж убитой Адам Осмаев выразил в интервью для hromadske на фоне задержания предполагаемого лидера группировки, расстрелявшей их машину в Киевской области в 2017 году.

Читайте также: Убийство Амины Окуевой: все подробности задержания предполагаемых убийц

"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", – уверен Осмаев.

Реклама

Он не сомневается, что убийство было заказным, но утверждает, что ни подозреваемого, ни других членов ОПГ он не знал.

Выразив благодарность правоохранителям и назвав задержание главаря группировки "большой удачей", Осмаев отметил, что у него нет сомнений в отношении следствия.

В тренде Стало известно, когда и где будут судить возможного убийцу Амины Окуевой

"Но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", – подчеркнул он.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, из них два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама