Несмотря на перемирие, враг коварно атаковал позиции украинской армии и нанес серьезный урон

Фото: facebook.com/36obrmp

Гибель четырех морпехов на Донбассе: Данилюк сообщил подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%A1%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%A1%D0%A3 2019-08-06T14:54:00+03:00 Украина Несмотря на перемирие, враг коварно атаковал позиции украинской армии и нанес серьезный урон

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что сегодня на Донбассе погибли в результате обстрела боевиками бойцы 36-й бригады морской пехоты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что этот акт агрессии не останется без внимания.

"Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", – написал Данилюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", начиная с ночи, враг осуществил два обстрела позиций украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери.

Напомним, 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один боец ВСУ получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

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