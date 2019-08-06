Гибель четырех морпехов на Донбассе: Данилюк сообщил подробности

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что сегодня на Донбассе погибли в результате обстрела боевиками бойцы 36-й бригады морской пехоты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что этот акт агрессии не останется без внимания.
"Трагические новости из зоны проведения Операции объединенных сил. Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", – написал Данилюк.
Как сообщали новости "Сегодня", начиная с ночи, враг осуществил два обстрела позиций украинских войск, применяя при этом и технику, и пехотное вооружение. В результате атак ВСУ понесли большие потери.
Напомним, 5 августа вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим тишины. Один боец ВСУ получил ранение из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
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