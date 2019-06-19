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Гибель Дмитрия Тымчука: соцсети скорбят и не могут поверить в трагедию

19 июня, 15:18

Инцидент со смертью народного депутата продолжают обсуждать в соцсетях

Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Трагическая гибель народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, который был с огнестрельным ранением головы. По одной из версий, он случайно выстрелил в себя во время чистки наградного оружия.

Эта трагедия стала одним из самых обсуждаемых происшествий среди пользователей социальных сетей.

Стоит напомнить, что Тымчук – полковник Вооруженных сил Украины в запасе и стал известен благодаря активному освещению российской агрессии в Крыму и на Донбассе. Он проходил службу в войсках ПВО, а позже работал в штабе Нацгвардии, а с 2000 по 2012 год занимал различные должности в структурных подразделениях Минобороны. Во время служебных командировок посетил украинские контингенты в Ираке, Ливане и Косово.

Напомним, это не первая смерть высокопоставленного украинского военного. Так,  31 марта 2017 года в Центральном районе Мариуполя взорвался автомобиль, в результате чего погиб его водитель. Им оказался сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш.

27 июня 2017 года в Киеве на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". Осколки при взрыве разлетелись в радиусе около 100 метров и повредили другие авто. Оказалось, что погиб сотрудник ГУР Минобороны Максим Шаповал.

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Тег соцсети, социальные сети, Тымчук

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