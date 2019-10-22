Гибель экс-министра Тараса Кутового: начато уголовное производство

В прокуратуре считают случившееся следствием нарушения правил безопасности на транспорте

/ Фото: ГСЧС

В Украине начато уголовное производство по факту гибели экс-министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, который накануне разбился при крушении вертолета.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, которая и осуществляет процессуальное руководство.

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – отметили в ведомстве.

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Предварительная квалификация производства – нарушение правил безопасности на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса).

Напомним, что 21 октября около 16 часов на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок одного из хозяйств упал и загорелся вертолет.

Несмотря на то, что при осмотре места происшествия никаких личных документов и других вещей погибшего обнаружить не удалось, ряд политиков подтвердил, то что в результате крушения погиб один человек – 43-летний экс-нардеп и глава Минагропрода Тарас Кутовой.

Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

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