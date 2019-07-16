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Гибель кандидата в нардепы в Николаевской области: полиция назвала главную версию

16 июля, 23:02

Тело 56-летнего кандидата нашли охранники

Василий Мосякин / Фото: pervomausk.info
Василий Мосякин / Фото: pervomausk.info.

Стали известны первые подробности смерти кандидата в депутаты Верховной Рады Василия Мосякина, баллотировавшегося в парламент от "Оппоблока" по 132-му мажоритарному округу в Николаевской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции региона, сегодня около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейской охранники нашли тело 56-летнего директора с огнестрельным ранением.

Главная версия – самоубийство. Рядом с телом погибшего находилась охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

Напомним, в партии выразили соболезнования семье погибшего соратника и заявили, что параллельно создают собственную внутреннюю группу для выяснения обстоятельств гибели, чтобы сделать все необходимое, чтобы правда была установлена, а справедливость восторжествовала.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июня в Киеве застрелился народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук

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Тег убийство, самоубийство, николаевская область, ружье, кандидат, первомайск, оппоблок, Мосякин

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