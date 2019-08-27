Гибель морпеха в Одесской области: сослуживцу погибшего объявили о подозрении в убийстве

Прокуратура направила в суд ходатайство об аресте матроса, подозреваемого в убийстве сослуживца

В пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили, что военная прокуратура контролирует ход расследования по факту смерти военнослужащего, застреленного 25 августа в одной из воинских частей морской пехоты.

"Установлено, что 25 августа во время несения службы в суточном наряде матрос выстрелил в голову сослуживцу из автомата АК-74. От полученных ранений военнослужащий морской пехоты погиб", – говорится в сообщении.

На данный момент, подозреваемый в убийстве допрошен, с ним проведен следственный эксперимент. Продолжаются допросы сослуживцев убитого и задержанного.

"В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз", – добавили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

Стоит добавить, что на сегодня в военной прокуратуре Южного региона не сообщают каких-либо дополнительных подробностей ЧП, в том числе возраст убитого и место его рождения.

Как мы сообщали ранее, полиция задержала военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца на КПП. По данным правоохранителей, трагедия произошла днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Раннее мы писали о том, что в Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Пострадавшую госпитализировали, а по факту неосторожного обращения с оружием открыли уголовное производство.

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