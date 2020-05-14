Гибель спецназовцев во время учений на Донбассе: что известно о военных

Трагедия произошла во время боевой подготовки под Краматорском

На Донбассе ВСУ понесли неожиданные потери – во время занятий в тылу погибли два украинских спецназовца. Пресс-служба Лицея имени Героев Крут во Львове сообщила имена погибших воинов.

"Вчера, 13 мая, возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения – сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", – говорится в сообщении.

Реклама

По информации Львовского областного совета, майор Суприган был заместителем командира 47-го отдельного отряда специального назначения.

Андрей Суприган

Бывшая военнослужащая 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вика Лушпинская написала в Facebook, что Суприган погиб во время десантирования в воду.

Позже командование Сил специальных операций подтвердило, что Суприган и Кузьменко служили в "одном из подразделений" ССО.

Реклама

Мы уже писали о гибели офицера ВСУ, кавалера ордена Богдана Хмельницкого Андрея Супригана. Он в боевых действиях на Донбассе участвовал с начала российской агрессии и воевал во многих горячих точках на востоке страны.

Напомним, в апреле во время занятий по боевой подготовке на Донбассе погиб еще один украинский спецназовец. Трагедия произошла во время плановой стрельбы из миномета.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама