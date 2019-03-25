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Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление

Сегодня, 12:56

Украинские дипломаты подтверждают, что жертвами дорожной аварии в Нижнесилезском воеводстве стали три человека

Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu
Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu.
Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7f0/7ed/5c97f07ed221e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7f0/7ed/5c97f07ed221e.jpg Украина Украинские дипломаты подтверждают, что жертвами дорожной аварии в Нижнесилезском воеводстве стали три человека

Жертвами дорожного происшествия, которое случилось неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства в Польше 23 марта, стали трое граждан Украину – эту информацию официально подтвердили в правоохранительных органах республики.

"Польская полиция подтвердила трагический случай с гражданами Украины в местности Бжежник. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Консул Украины принимает необходимые в такой ситуации меры", – говорит начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Напомним, трагедия произошла в субботу вечером, когда в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMWСМИ писали, что в результате ДТП на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в начале месяца мы писали о ДТП в которое в Польше попал украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце. В результате аварии погиб водитель автобуса, и еще два человека попали в больницу.

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Тег ДТП, Польша, дорожное происшествие, украинцы в Польше

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Источник:

УНИАН

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