Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление
Украинские дипломаты подтверждают, что жертвами дорожной аварии в Нижнесилезском воеводстве стали три человека
Жертвами дорожного происшествия, которое случилось неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства в Польше 23 марта, стали трое граждан Украину – эту информацию официально подтвердили в правоохранительных органах республики.
"Польская полиция подтвердила трагический случай с гражданами Украины в местности Бжежник. Открыто уголовное производство, проводятся следственные действия. Консул Украины принимает необходимые в такой ситуации меры", – говорит начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
Напомним, трагедия произошла в субботу вечером, когда в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW. СМИ писали, что в результате ДТП на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.
По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.
Кроме того, в начале месяца мы писали о ДТП в которое в Польше попал украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце. В результате аварии погиб водитель автобуса, и еще два человека попали в больницу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гибель украинцев в ДТП в Польше: в МИД сделали заявление". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Польше погиб украинец-заробитчанин: подробности трагедии
Из-за схода грунта 45-летний украинец оказался под строительной конструкцией и грудами земли
Напали на индусов и украинца: полякам светит пять лет за расизм
Группа молодых граждан Польши устроила погром около хостела, где остановились иностранцы
Ехали на заработки, а попали в рабство: в Польше спасли девять украинцев
На родине им обещали легальную работу, но в Польше отобрали документы, телефоны и личные вещи
Жуткая авария в Польше: легковушка насмерть сбила украинку
Водителем оказался 23-летний поляк, который находился в трезвом состоянии