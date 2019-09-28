Гибель украинского военного на Донбассе: стали известны имя и подробности

Фото: Twitter МВД Украины

Украинским военным, погибшим в зоне ООС на Донбассе 27 сентября, стал 38-летний старший лейтенант МВД Александр Маркив.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

Как стало известно, вчера, около 17:00, враг открыл огонь, вследствие которого Маркив получил пулевое ранение в лицо. Ранение оказалось несовместимым с жизнью, и в ходе операции около 19:30 Александр скончался.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 27 сентября боевики 24 раза нарушили перемирие на Донбассе . Они обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Особенно "жарко" было в районе Мариуполя и Горловки.

Напомним, сутками ранее, 26 сентября, на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия, был ранен военнослужащий. Противник устроил 23 обстрела позиций ВСУ.

Также сообщалось, что, 25 сентября на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.

А 24 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

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